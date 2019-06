Veronica Mars : la saison 4 de la série se dévoile dans un long trailer

C’est une très (très) bonne nouvelle pour les fans de la série Veronica Mars. Comme prévu, elle va faire son retour sur l’écran, via la plateforme de vidéo à la demande Hulu. L’information est désormais confirmée depuis plusieurs mois, mais on peinait à y croire. On peut désormais dire que c’est vraiment chose faite puisque après une bande-annonce courte il y a deux mois, on a le droit à un véritable trailer pour la série.

Veronica Mars, une série qui s’annonce dense

On a donc le droit à une bande-annonce de plus de 2 minutes des futures aventures de la jeune détective. Bonne nouvelle, un vrai casting de luxe avec la présence de J.K Simmons (Oscar pour Whiplash). L’acteur va incarner celui qui semble être le principal suspect de l’enquête de Veronica Mars dans cette saison. La détective doit trouver un poseur de bombes qui terrorise la ville de Neptune .

Le reste de l’histoire semble tourner autour d’une série de meurtres touchant des étudiants durant le Spring Break. Or, cela fait fuir les touristes de la ville, ce qui est très mauvais pour l’économie. Les deux affaires seraient liées d’une façon ou d’une autre comme on le découvrira à l’écran. La série se déroule une décennie après les trois premières et surtout marquent le retour de Veronica Mars dans sa chère ville.

Au reste du casting, on trouve Enrico Colantoni, Jason Dohring, Percy Daggs III, Francis Capra et Ryan Hansen. Seul absente de marque ? Tina Majorino.

Mais trêve de blabla, on vous laisse découvrir la bande-annonce ci-dessous. N’hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires ce que vous en pensez ! Rendez-vous le 26 juillet prochain sur Hulu pour découvrir le premier de ces huit nouveaux épisodes.