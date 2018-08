Diablo III Eternal Collection aussi sur Nintendo Switch !

La version définitive de Diablo III, baptisée Eternal Collection, débarque également sur Nintendo Switch en 2018 !

Diablo III confirmé sur Nintendo Switch

Bonne nouvelle pour tous les adorateurs de la saga Diablo, également détenteurs d’une Nintendo Switch. En effet, le légendaire action-RPG est enfin officialisé sur la console transportable de Nintendo, avec un Diablo III : Eternal Collection attendu dans le courant de l’année. Evidemment, le côté nomade de la Switch permettra de terrasser du démon et accumuler du loot à tout moment, et n’importe où !

Rappelons que cette version Eternal Collection de Diablo III est l’édition définitive du jeu de rôle et d’action maintes fois récompensé de Blizzard. Elle comprend tout le contenu de Diablo III : le jeu de base, l’extension Reaper of Souls, sans oublier le pack Le retour du nécromancien. « Avec sept classes jouables redoutables, une campagne en cinq actes avec pour décor le monde de Sanctuaire, aussi chargé en histoire qu’infesté de démons, ainsi qu’un mode Aventure à la rejouabilité infinie, l’Eternal Collection est le pack tout-en-un idéal pour s’initier à toute une vie d’aventures » nous promet-on.

Evidemment, cette version Nintendo Switch a été adaptée pour convenir au mieux aux spécificités de la machine. Le jeu sera ainsi jouable au joy-con, comme à la manette Pro, grâce à des commandes revisitées. Evidemment, les joueurs auront plusieurs options pour purifier Sanctuaire en coopération. Ainsi, jusqu’à quatre joueurs pourront partir en croisade ensemble, en se partageant l’écran d’une seule Nintendo Switch, en reliant leurs consoles sans fil, ou via le service Nintendo Switch Online (payant).

A noter que cette version Nintendo Switch proposera divers objets bonus exclusifs à la console tels que l’ensemble d’armure ornemental Légende de Ganondorf, inspiré du méchant emblématique de la saga The Legend of Zelda. A noter que les visiteurs de la Gamescom 2018 pourront profiter d’un premier aperçu de ce Diablo III version Nintendo Switch, via une première démo jouable. Rappelons que Presse-Citron sera évidemment sur place dès mardi matin pour découvrir les nouveautés vidéoludiques à venir.