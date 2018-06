Jeux vidéo : après l’E3 2018, cap sur la Gamescom !

L’E3 2018 à peine terminé, voilà que les regards des joueurs se tournent désormais vers un autre évènement à venir, la Gamescom.

La Gamescom 2018 se dessine

L’année dernière, Presse-Citron était présent à la Gamescom de Cologne, pour découvrir (entre autres) le stand du constructeur Ford. Cette année, Presse-Citron sera de nouveau au coeur de cette gigantesque exposition européenne du jeu vidéo, avec une édition 2018 qui promet de « continuer sur la voie du succès« . Pour les nombreux visiteurs, cela sera notamment l’occasion de (re)tester certains titres très attendus comme Resident Evil 2 Remake ou encore Kingdom Hearts 3, mais aussi (on l’espère !) de pouvoir découvrir de nouveaux hits à venir.

L’édition 2018 de la Gamescom aura lieu en Allemagne, toujours à Cologne, dans la (gigantesque) Koelmesse, du 21 au 25 août. En ce qui concerne les exposants, la phase d’inscription a pris fin le 22 février dernier, et l’organisation comptabilise des inscriptions en hausse de 13% par rapport à l’année dernière. La surface louée a également enregistré une hausse d’environ 10%, ce qui augure un show toujours plus spectaculaire. Evidemment, les géants du jeu vidéo ont tous réservé une place au parc des expositions de Cologne : Bandai Namco, Microsoft, Ubisoft, Konami, Sony, Nintendo, Square Enix, Electronic Arts… Tous seront présents à cet évènement.

Des grands noms du hardware comme Asus Computer, Alternate, Caseking, DXRacer Marketing Europe, Medion, Razer, Roccat, Trust Gaming et Zeus Hardware, entre autres, ont eux aussi confirmé leur participation à cette Gamescom 2018.

Rappelons que l’édition 2017 de la Gamescom avait attiré pas moins de 355 000 visiteurs, dont plus de 30 000 professionnels, issus de 106 pays. Au total, ce sont 919 exposants issus de 54 pays qui ont participé en 2017 à celui qui se décrit comme le « plus grand événement mondial en matière de jeux électroniques et vidéo. »

Presse-Citron @ #gamescom2018

Pour cette édition 2018, on devrait donc pouvoir mettre la main sur la majorité des hits attendus d’ici la fin de l’année et le début de l’année 2019. Chez Presse-Citron, on a évidemment hâte de pouvoir goûter à Resident Evil 2 Remake ou encore à Kingdom Hearts 3, tous deux attendus pour la fin du mois de janvier 2019, mais on fera évidemment un saut chez Microsoft pour tester le nouveau Forza Horizon 4, sans oublier les incontournables PES 2019 et FIFA 19, mais aussi Megaman 11, Just Cause 4, Assassin’s Creed Odyssey, sans oublier Days Gone chez Sony ou encore un certain Spyro du côté de chez Activision, à quoi s’ajoutent les nombreuses merveilles indés qui se profilent.

Côté consoles, pas de nouvelle (grosse) machine cette année, mais sûrement la Neo-Geo Mini à prendre en mains, et qui sait, peut-être une certaine Nintendo 64 Mini également… Bref, une Gamescom 2018 qui s’annonce plutôt riche en émotions, avec (on l’espère) quelques jolies surprises pour les joueurs, après un E3 2018 globalement très réussi. Rendez-vous prévu dès le 21 août sur Presse-Citron donc !