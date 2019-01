D’importantes anomalies sur la variation du champ magnétique terrestre laissent les scientifiques perplexes

Les cartographes le savent bien et les amateurs de la course à la boussole aussi, il existe deux pôles que l’on peut souvent confondre ou assimiler ensemble, à savoir le Pôle Nord et le pôle magnétique (idem pour le Pôle Sud). L’un est donc géographique, le Pôle Nord, tandis que le second se déplace, il s’agit du pôle magnétique… Et que de chemin parcouru en presque un siècle !

Le pôle magnétique se déplace de plus en plus vite, mais pourquoi ?

Le champ magnétique terrestre est généré par des mouvements de courant de magma du noyau externe, dits de convection. Malheureusement, malgré de nombreux outils et d’éminents géophysiciens, une grande partie des connaissances sur sa formation et son évolution nous manque cruellement pour mieux appréhender le champ magnétique. D’ailleurs, d’après les constats des chercheurs, les relevés ne sont pas en relation avec les prévisions statistiques et génèrent des erreurs par rapport aux modèles.

Arnaud Chulliat, géomagnétiste à l’Université de Colorado Boulder explique d’ailleurs que « L’erreur augmente constamment », ne laissant plus de doute possible : la variation du champ magnétique terrestre est en train de s’accélérer, sans que l’on en connaisse la raison.

Dans ce tweet du site The Sciences Plug, reprenant une illustration démontrant le déplacement du pôle nord magnétique du Canada vers la Sibérie depuis 1900, (que l’on doit au World Data Center for Geomagnetism de l’université de Kyoto), on note clairement le phénomène.

Earth’s magnetic field is acting up and geologists don’t know why – Erratic motion of north magnetic pole forces experts to update model that aids global navigation → https://t.co/oFdEYdFDhD pic.twitter.com/mdDTuNqXzy — The Science Plug (@TheSciencePlug) January 11, 2019

Les scientifiques ne savent pas ce qu’il se passe, mais émettent toutefois quelques théories sur le phénomène. Ces derniers penchent pour un courant au sein du noyau interne qui serait plus puissant ou plus proche, au niveau du canada, ce qui pourrait expliquer cette accélération. Que l’on se rassure, le phénomène est toutefois naturel, les pôles se déplacent dans ce que l’on appelle des « excursions géomagnétiques« , d’ailleurs la dernière inversion des pôles, l’inversion de Matuyama-Brunhes est survenu il y a 780.000 ans, lorsque le pôle Nord et Sud se sont inversés, et le reste du temps les pôles magnétiques se promènent. La meilleure trace de tout cela se situe dans les roches, où on peut noter que selon les strates et donc les époques certains éléments ferreux sont figés dans la direction des pôles en se refroidissant.

S’il est important de prévoir les changements dans notre champ magnétique, c’est que nos sociétés numériques sont sensibles au moindre changement, notamment au niveau des satellites qu’il faut recalibrer. De plus, n’oublions pas que le champ magnétique est le bouclier qui nous protège des particules chargées provenant du Soleil et qui peuvent endommager nos circuits imprimés. Espérons que les scientifiques sauront nous expliquer rapidement pourquoi les pôles magnétiques accélèrent leurs déplacements, afin de savoir s’il s’agit d’une simple excursion ou d’une inversion en cours.