D’impressionnantes images en réalité augmentée sur Google Search

Les résultats de recherche sur Google ne cessent d’évoluer. Durant sa conférence Google I/O au mois de mai, la firme de Mountain View avait présenté un nouveau type de résultat pour certaines requêtes : des images en réalité augmentée.

Comment ça marche ? Si par exemple, vous recherchez « tigre », Google pourra afficher une ligne pour l’image en 3D et sur laquelle vous pourrez cliquer pour voir un tigre en réalité augmentée. Grâce à AR Kit sur iOS et AR Core sur Android, l’image en réalité augmentée du tigre s’invite chez vous (rassurez-vous, il ne mord pas) et vous permet d’avoir une idée des dimensions réelles d’un tigre.

« Par exemple, c’est une chose de lire qu’un grand requin blanc peut mesurer 5,4 mètres de long. Et c’est autre chose de voir cela de près par rapport aux objets qui vous entoure. De ce fait, lorsque vous recherchez certains animaux, vous aurez une option pour voir ceux-ci en 3D et en réalité augmentée », expliquait Google au mois de mai.

Après l’annonce de la Google I/O, la firme a commencé à déployer cette fonctionnalité de son moteur de recherche. Vous serez susceptible de trouver ces images en réalité augmentée pour certaines requêtes correspondant à des noms d’animaux, comme « Tigre », « Loup » ou « Panda ».

It’s AR of the tiger!

If you’ve got an AR-enabled phone, you can now bring select animals right into your space for a safari (or safe snuggle) with Search. pic.twitter.com/kWpudETgeq

— Google (@Google) May 31, 2019