Disney+ a dépassé les 10 millions d’abonnés le lendemain de son lancement

La nouvelle guerre du streaming est lancée. Ce mois de novembre, Apple a lancé son service Apple TV+ et Disney a lancé Disney+ aux États-Unis. Et si on ne sait pas combien il y a d’abonnés sur Apple TV+ à ce jour, Disney a de son côté donné les premiers chiffres.

Comme le rapportent nos confrères de Cnet, après seulement une journée de disponibilité, le service de streaming de Disney a déjà attiré plus de 10 millions d’abonnés, ce qui est impressionnant.

Néanmoins, Disney ne précise pas combien d’utilisateurs profitent de l’offre de lancement qui permet d’accéder à Disney+ gratuitement. Comme l’explique Cnet, aux États-Unis, Disney+ est par exemple proposé gratuitement aux abonnés de l’opérateur Verizon pendant un an.

Normalement, l’entreprise partagera de nouvelles informations sur le nombre d’abonnés de Disney+ lors de l’annonce de ses résultats trimestriels.

Disney vs. Netflix

Pour faire face à Netflix, qui compte actuellement plus de 150 millions d’abonnés dans le monde, Disney+ a un important catalogue à sa disposition (quelque chose qui manque peut-être à Apple TV+).

Mais de son côté, Netflix a déjà préparé sa riposte. Cette semaine, le géant du streaming vidéo a officialisé un partenariat avec Nickelodeon. Grâce à cet accord, qui serait estimé à 200 millions de dollars, Netflix pourra ajouter de nouveaux films et de nouvelles séries, développés par la chaine, sur son catalogue.

Disney+, bientôt en France

Si Apple a lancé Apple TV+ dans une centaine de pays, Disney a quant à lui préféré déployer son nouveau service progressivement. Et actuellement, Disney+ n’est pas (officiellement) accessible depuis l’Hexagone.

Cependant, l’entreprise a déjà annoncé la date de lancement de ce service en France : le 31 mars 2020. Et celui-ci n’inclura pas seulement des contenus Disney, mais aussi ceux de Pixar, de Marvel, de Star Wars et de National Geographic.

Il reste à savoir si le concurrent de Netflix aura le même succès qu’aux États-Unis en Europe.