Disney annonce « The Rise of the Resistance », la deuxième attraction de Star Wars Galaxy’s Edge

Il y’a deux mois, Disney dévoilait les premières images de l’impressionnant parc Star Wars Galaxy’s Edge à Orlando en Floride. Quelques semaines plus tard, c’était la version californienne du parc qui ouvrait à Disneyland Parks. Avec plus de cinq hectares, cinq restaurants, sept boutiques, et son unique attraction, le parc Star Wars plonge les visiteurs au coeur de la Galaxie avec une immersion assez incroyable. Bientôt, il sera possible de participer à une deuxième attraction avec The Rise of the Resistance qui s’annonce aussi impressionnante que la première !

Star Wars : The Rise of the Resistance

Disponible depuis l’ouverture du parc en Californie (fin mai 2019), la première attraction sera également disponible à Orlando (lors de l’ouverture du parc fin août). Cette attraction nommée Millennium Falcon Smuggler’s Run propose aux visiteurs de prendre part à un voyage intergalactique à bord du mythique Faucon Millenium dans un simulateur complètement fou !

Avec The Rise of the Resistance, les visiteurs prendront part à la guerre entre les rebelles et le premier ordre. Cette attraction mettra en scène Kylo Ren et promet un moment assez épique !

Lors de son ouverture, Star Wars : Rise of the Resistance mélangera les frontières entre fantaisie et réalité et placera les invités au cœur d’une bataille décisive entre le Premier Ordre et la Résistance. Des invités seront recrutés pour rejoindre Rey et le général Organa dans une base secrète. En cours de route, ils seront capturés par un Destroyer du Premier Ordre. Avec l’aide de quelques héros de la Résistance, ils s’échapperont et devront garder une longueur d’avance sur Kylo Ren.

Star Wars The Rise of the Resistance débarquera le 5 décembre 2019 en Floride à Disneyland World. Elle arrivera le 17 janvier 2020 à Disneyland Parks en Californie. D’après les premières rumeurs, l’attraction devrait durer 28 minutes environ, et cette attraction emploierait un total de 305 figurines animatroniques, dont 50-100 devraient être des Stormtroopers.

Star Wars Galaxy’s Edge : Le monde incroyable de Disney



C’est depuis la fin du mois de mai que Star Wars Galaxy’s Edge a ouvert ses portes en Californie. Elle ouvrira à la fin du mois d’août à Disney World en Floride. En attendant, Presse-citron vous donne rendez-vous très bientôt pour la visite du parc en Californie ! En effet, nous étions sur place le lundi 24 juin 2019, jour de l’ouverture officielle de cette nouvelle partie pour vous ramener un maximum d’informations, d’images et de vidéos !