Disney+ arrivera avec des contenus originaux pour la France

Des contenus exclusifs pour la France

Un peu de concurrence pour Netflix ? C’est bien ce que compte amener Disney avec sa plateforme de streaming Disney+. Si aux États-Unis, il y a une vraie concurrence, en Europe, c’est souvent plus rare. En France, notamment, l’offre légale est rarement réjouissante à l’exception de quelques bons programmes sur Canal Plus ou OCS.

Toutefois, les choses vont changer avec l’arrivée de Disney+. Mickey arrivera en effet avec des contenus exclusifs pour la France lors de son lancement. Un catalogue dont les contours exclusifs sont encore flous. Peut-être des séries, des films ou des documentaires pensés pour la France mais qui pourraient ensuite être proposés ailleurs.

« S’ils marchent, ils auront vocation à être diffusés sur tous nos territoires »

pointe Kevin Mayer numéro 2 de Disney.

Un lancement lointain pour la France

Si la stratégie de produire local peut faire penser à celle de Netflix, la diffusion est elle opposée. On a eu le droit tout de suite à 3%, The Rain ou Dark. Et on a infligé aux autres pays Marseille.

Toutefois, c’est peut-être aussi logique pour Disney qui pourra compter sur un catalogue immense dès son lancement. Un catalogue amené à se développer notamment grâce aux séries Marvel ou encore Star Wars qui sont déjà annoncées.

Seul vrai problème pour les français, la date de déploiement dans notre pays. Si cela devait être fait aux États-Unis dans le courant de 2019, il faudra sans doute attendre au moins 2020 avant de voir Disney+ dans le reste du monde. Une attente qui pourrait bien ressembler à une éternité, on pourra au moins se rabattre sur les contenus Américains en attendant et découvrir une multitude de nouvelles séries.

