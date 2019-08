Disney+ : la série Star Wars The Mandalorian au lancement (bande-annonce inside !)

Star Wars The Mandalorian en exclusivité sur Disney+

Il y a quelques jours, on évoquait le retour d’Ewan McGregor dans l’univers Star Wars. A l’occasion de la Convention de Disney, D23 Expo, organisée à Anaheim aux Etats-Unis , Disney a dévoilé quelques surprises pour les fans… dont la bande-annonce de Star Wars : The Mandalorian ! Il s’agit non pas d’un nouveau film, mais bien d’une série… qui sera disponible exclusivement sur Disney+ !

En effet, la plateforme de streaming de Disney proposera en exclusivité cette nouvelle série Star Wars, dont la qualité générale sera « identique aux films lancés au cinéma« , selon la présidente de LucasFilm, Kathleen Kennedy. A ce sujet, l’acteur Ewan McGregor est également monté sur scène, pour le plus grand bonheur des fans, mais aussi pour confirmer son retour dans Star Wars, via une série inédite, toujours sur Disney+.

Un premier trailer relativement court, mais qui permet néanmoins de découvrir une ambiance très soignée, avec un chasseur de primes toujours aussi stylé, qui évoluera dans un univers chaotique, après la défait de l’Empire. Disney a également profité de l’occasion pour officialiser une autre série Star Wars, inspirée du film Rogue One. Bref, en quelques minutes, Disney a certainement convaincu quelques millions de personnes dans le monde de s’abonner à son service aussitôt ce dernier lancé.

Rappelons que la plateforme de streaming Disney+ sera lancée le 12 novembre aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, avant d’arriver en Australie, puis en Nouvelle-Zélande. Côté tarifs, il faudra débourser la somme de 6,99 dollars/mois pour profiter de tous les services proposés.

Disney+ arrivera progressivement dans le reste du monde… et on l’espère, rapidement en France. Le géant américain avait récemment officialisé de nombreux films et séries qui seront disponibles au lancement de Disney+. Parmi eux, Star Wars bien sûr, mais aussi de nombreux dessins animés Disney, Les Simpsons, du contenu Marvel…