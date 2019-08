Disney : Bientôt un retour d’Obi-Wan-Kenobi ?

Est-ce le retour du Jedi (encore) ? C’est ce que l’on aurait presque envie de s’écrier en apprenant à la lecture de plusieurs sites spécialisés américains. Ewan McGregor, l’acteur qui interprétait Obi-Wan Kenobi dans la prélogie Star Wars sortie entre 1999 et 2005 pourrait bien reprendre sa tenue d’utilisateur de la Force.

Ewan McGregor, un Jedi né ?

La saga Star Wars a globalement de très bons résultats du côté de Disney. Un succès qui se décline au cinéma, en parcs d’attraction et donc en série. Alors que la saison 2 du Mandalorien, est déjà en cours de préparation, un autre projet est dans les cartons.

A la base, Obi-Wan Kenobi était pressenti pour avoir un film. Mais le spin-off sur Han Solo s’est révélé être un raté aux proportions intersidérales. Résultat, c’est une série qui devrait finalement être proposée sur Disney+. Or, pour prendre le rôle du Jedi, c’est bien Ewan McGregor qui serait appelé. Un véritable rêve pour lui puisqu’il a déjà annoncé son intérêt pour un rôle de ce type à plusieurs reprises dans le passé. Il expliquait vouloir faire l’histoire entre son dernier film et le moment où son personnage est incarné par Alec Guiness.

On en saura plus lors de la Convention de Disney, organisée à Anaheim aux Etats-Unis entre le 23 et le 26 août. Un peu de patience, les révélations sont proches. A noter qu’il s’agira techniquement de la troisième série Star Wars pour Disney+. Une autre série est déjà en cours de préparation, même si son nom n’a pas encore été dévoilé. Il s’agira d’un prequel situé avant le film « Rogue One ».

D’ici à ce que la série sorte, on pourra aussi voir Ewan McGregor dans le film « Doctor Sleep », qui est la suite de Shining. Rendez-vous en novembre 2019 dans les salles obscures. En février 2020, il jouera aussi dans Birds of Prey avec Margot Robbie.