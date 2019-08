Disney+ : c’est officiel, on connait la date de lancement !

C’est par l’intermédiaire d’un communiqué de presse que Disney a dévoilé la date de lancement de sa plateforme de streaming vidéo, Disney+. On apprend que le service débarquera en simultané le 12 novembre aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas.

Il arrivera une semaine plus tard en Australie et en Nouvelle-Zélande. En revanche, on ne connait pas encore la date d’arrivée sur le marché français, mais cela ne saura tarder. The Walt Disney Company a par ailleurs précisé que Disney+ se lancerait sur « tous les principaux marchés dans les deux premières années ».

Just announced: #DisneyPlus is coming to Canada. Start Streaming November 12th. pic.twitter.com/VelPQRY5PU — Walt Disney Studios Canada (@DisneyStudiosCA) August 19, 2019

Pixar, Disney, Marvel et Star Wars à l’affiche

Au début du mois d’août, Disney faisait taire les critiques qui imaginaient un catalogue pauvre en contenu : Disney, Pixar, Marvel ou encore Star Wars et le National Geographic seront accessibles sur ce qui devrait être un sérieux concurrent à la plateforme Netflix. Dans son communiqué, la société derrière les célèbres studios affirme par ailleurs avoir noué des partenariats avec Apple, Google, Microsoft, Sony et Roku pour mettre en avant l’application Disney+ sur les smartphones et autres TV connectées.

Au niveau de la tarification, l’abonnement à Disney+ s’élèvera à 6,99$ par mois aux États-Unis, 8,99 CAD au Canada, et 6,99€ aux Pays-Bas. Il est donc fort probable que l’on retrouve un prix assez similaire au moment de sa sortie en France. A titre de comparaison, l’offre de base de Netflix est de 7,99€ en France, soit un euro de plus que celle affichée par Disney+. Il faut toutefois nuancer cette différence de prix puisque Netflix continue toujours de faire évoluer ses tarifs, et la dernière hausse des prix en août a fait grincer des dents.

On notera par ailleurs que Disney+ prévoit un abonnement annuel pour sa plateforme de streaming, ce qui n’est pas le cas chez Netflix. Ainsi, les hollandais pourront accéder à tout le contenu moyennant 69,99€ par an.