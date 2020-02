Disney Plus profite du Super Bowl pour teaser trois séries Marvel

Chaque année aux USA, beaucoup de marques profitent du Super Bowl pour diffuser des spots TV comptant plusieurs millions de dollars, un tarif dû à la quantité d’audience. En 2015, le coût moyen d’une publicité de trente secondes était de… 4,5 millions de dollars, si bien que les annonceurs ont intérêt à capter l’attention des spectateurs.

Lors de cette dernière édition c’est Disney Plus qui s’est plié à la tradition en dévoilant un spot TV de trente secondes sur trois de ses futures séries Marvel. Au programme : WandaVision, Loki et Le Faucon et le Soldat d’Hiver.

Des séries Marvel qui débarqueront sur Disney Plus dès cet été

On peut d’abord voir Sam Wilson se saisir du célèbre bouclier de Steve Rogers, autrement connu sous le nom de Captain América. Quelques secondes plus tard, Faucon est aux côtés de Bucky pour affronter Zémo. On aperçoit aussi Wanda et Vision, dont la vie aux allures parfaites défile rapidement sur plusieurs années. Enfin, Loki apparait en contre-plongée, déclarant d’un air menaçant : « Je vais brûler cet endroit jusqu’à ce qu’il n’en reste rien ».

Ce spot ne révèle pas grand-chose, mais suffisamment pour susciter l’intérêt des fans du MCU et rappeler que ces contenus ne seront pas disponible ailleurs que sur Disney Plus. Reste à savoir si la sortie des séries en question permettra au service de gagner en abonnés.

Pour les dates de sorties justement, WandaVision pourrait être disponible courant 2020 tandis que Le Faucon et le Soldat d’Hiver devrait voir le jour dès le mois d’août. Toutefois, il faudrait attendre jusqu’au printemps 2021 pour voir la série Loki. Le service de streaming n’a pas évoqué la série dédiée à Hawkeye, dont la sortie était initialement prévue pour automne 2021.

Disponible aux USA depuis novembre 2019, la plateforme de streaming Disney Plus fera son arrivée en France le 24 mars. L’abonnement mensuel est de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an pour l’accès à 4 écrans en simultané et certains contenus accessibles en HD.