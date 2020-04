Voici les 7 séries et films parfaits pour votre première soirée Disney+ 📺

Après que Disney+ ait avancé puis retardé sa sortie en France, la plateforme de streaming est finalement disponible dans l’hexagone depuis quelques heures. Si vous avez déjà fait le tour de la saison 4 de La Casa de Papel et du catalogue de Netflix, l’arrivée du service est l’occasion idéale pour découvrir de nouvelles séries et de nouveaux films. Surtout que les 7 premiers jours d’essai à Disney+ sont gratuits et sans engagement !

Nous vous avons préparé notre sélection de contenus à découvrir dès maintenant sur la plateforme de streaming Disney+. Notre liste est logiquement non exhaustive, n’hésitez pas à ajouter vos suggestions de films et séries immanquables sur Disney+ en commentaires.

L’abonnement à Disney+ est proposé à 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an pour sept profils utilisateurs et la lecture sur quatre écrans simultanés. Au programme, un catalogue riche de films et de dessins animés de références, mais aussi de contenus originaux qui ne cesseront de débarquer dans les mois et les années à venir.

Découvrir Disney+ gratuitement

Compte tenu du confinement, le service ne propose pas encore la résolution Ultra HD, puisque la majorité des plateformes de streaming ont été obligées de réduire leur débit afin d’éviter une potentielle saturation d’Internet dans l’UE. Pour Disney+, l’option est toutefois comprise dans l’abonnement sans que cela ne vous coûte plus cher. En cas d’abonnement, vous avez droit à 7 jours d’essai gratuits pour tester la plateforme.

Les adeptes de Canal+ pourront profiter d’une offre qui rassemble à la fois les contenus Canal+ et ceux de Disney+. Le Pack Série Limitée Disney+ revient actuellement à 19,90 euros par mois avec un mois d’essai offert (sans engagement).

Découvrir le Pack Série Limitée Disney+

Disney+ : les films et séries à voir dès ce soir !

La série originale Disney+ : The Mandalorian

Difficile d’évoquer Disney+ sans faire référence à The Mandalorian, une série originale sur laquelle la plateforme de streaming a beaucoup mis l’accent avant même que son service ne soit disponible. Le récit, qui se passe entre la chute de l’Empire et l’émergence du Premier Ordre, raconte les aventures d’un chasseur de primes qui évolue dans des contrées bien éloignées de l’autorité de la Nouvelle République. Une saison 2 a déjà été commandée par Disney+.

Le film original Disney+ : Togo

Inspirée d’une histoire vraie, ce film orignal signé Disney+ revient sur la vie de Leonhard Seppala et son chien de traîneau Togo. Tous les deux, ils sont les seuls à pouvoir aller chercher puis ramener un sérum qui pourrait guérir l’épidémie de diphtérie qui fait rage dans ce petit village d’Alaska. Au casting, le génial Willem Dafoe.

Le dessin animé classique revu en live-action : La Belle et le clochard



D’abord dévoilé en 1955, le film d’animation La Belle et le Clochard a eu droit à son remake façon live action en 2019. Dévoilé en exclusivité sur Disney+, ce film est la parfaite occasion de revoir un classique modernisé par la société américaine.

Sinon, vous pouvez aussi revoir les classiques de chez Disney avec La Reine des Neiges, Le Roi Lion, Les 101 Dalmatiens, Vaiana, Lilo et Stitch, Bambi ou Mulan.

L’univers Marvel : tous les films du MCU



Si vous n’êtes pas un spécialiste de l’univers Marvel, l’arrivée de Disney+ et la situation actuelle se prêtent parfaitement à la découverte de la franchise rachetée par The Walt Disney Company il y a une dizaine d’années. Il est difficile de ne citer qu’un seul film, car tous sont liés aux autres. Vous pouvez consulter l’ordre de visionnage des films Marvel pour être sur de ne pas faire d’erreur. De quoi (re)découvrir Iron Man, Captain America, Black Widow, Thor, Hulk et les autres au travers d’une vingtaine de films que vous pourrez binge-watcher cette semaine.

La série du National Geographic : Year Million

Également rachetée par Walt Disney, la chaîne de télévision National Geographic dispose de plusieurs séries originales, dont Year Million. Disponible sur Disney+, cette dernière se questionne sur ce que pourra être la vie humaine d’ici un million d’années. La série imagine une réponse à cette question au travers du regard d’une famille américaine traditionnelle.

La première saison comprend 6 épisodes d’une cinquantaine de minutes.

Le film d’animation Pixar : Ratatouille

Alors que la quatrième semaine de confinement commence, de plus en plus d’images de plats et de desserts sont partagées sur les réseaux sociaux. Si vous n’êtes pas trop tenté pour la cuisine ou que vous avez envie de vous y mettre, vous pouvez (re)regarder le dessin animé Ratatouille. Le film d’animation de Pixar raconte comment un rat nommé Rémy rencontre le jeune commis Alfredo Linguini. La chef de cuisine Hélène Darroze a inspiré le personnage de Colette Tatou.

Côté Pixar, vous aurez aussi droit aux classiques Toy Story, 1001 Pattes, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Monstres et Cie ou encore Rebelle.

La série indémodable : Les Simpson



Disney+ accueille la totalité de la série Les Simpson. De quoi passer le temps avec les 30 saisons d’une vingtaine d’épisodes.

Découvrir Disney+