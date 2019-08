Pourquoi certaines productions de Disney ne sortiront pas au cinéma ?

Avec son rachat de la 20th Century Fox en début d’année, la compagnie Disney a mis la main sur un quart de l’industrie du cinéma. En plus de l’énorme catalogue qu’elle avait déjà en sa possession, la firme de Mickey est plus que jamais un géant qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Mais cette opération a un coût, et cela impacte considérablement les bénéfices de Disney. Ainsi, pour le second trimestre de cette année 2019, c’est une perte de 170 millions de dollars qui est enregistrée. Disney va ainsi prendre des mesures radicales pour limiter les pertes et revenir au sommet le plus vite possible.

Le streaming, une solution pour Disney

Avec une perte de 170 millions de dollars et malgré un achat très important pour la suite, Disney pense déjà à se refaire. Bob Iger, PDG de la firme, a expliqué comment Disney allait revoir sa façon de produire et distribuer l’ensemble de ses productions à l’avenir. Et sans surprises, Disney+ sera la solution. Ainsi, l’ensemble des films qui n’ont pas les mêmes standards que les productions qui ont fait le succès des films Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel, n’iront tout simplement dans les salles obscures, mais seront directement passés en streaming. Une solution rapide et efficace.

Disney : L’année de tous les records au cinéma

Alors que de nombreux films doivent encore arriver dans les salles obscures comme la suite de Maléfique à la fin de l’été, ainsi que le retour tant attendu d’Anna et Elsa dans La Reine des Neiges 2, Disney avait déjà de quoi finir l’année en beauté. Il faudra en plus de cela rajouter l’ultime opus de la Saga Skywalker avec Star Wars Épisode IX : L’Ascension de Skywalker. Mais sans ces trois blockbusters, Disney est déjà en train de réaliser l’année de tous les records puisque l’entreprise américaine bat des records au box-office, au point que celle-ci a déjà gagné plus de 7,67 milliards de dollars.

Nul doute que le retard et les pertes seront vite comblés avec en plus de cela le lancement de Disney+ dont le programme est déjà tombé. Entre Star Wars, Marvel, Malcolm, ou encore les Simspson, le service promet d’être un énorme succès !