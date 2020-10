Disney réorganise son plan d’action en se focalisant sur le streaming

The Walt Disney Company vient d’annoncer, via un article de blog, son plan de réorganisation pour le groupe. Sans grande surprise, le groupe de Mickey choisit d’axer principalement ses activités sur le streaming avec Disney+. En ces temps de pandémie, c’est le seul moyen pour Disney de maintenir un lien fort avec ses fans.

Pour ce faire, Disney va créer une nouvelle division intitulée « Distribution des médias et des divertissements ». C’est Kareem Daniel, l’ancien responsable des produits clients, des jeux et de l’édition, qui sera chargé de mener à bien cette nouvelle branche. Il devra se référer directement à Bob Chapek, le dirigeant de Disney.

Selon les derniers chiffres publiés au mois d’août dernier, Disney comptait plus de 100 millions d’abonnés sur l’ensemble de ses plateformes de streaming : Disney+, Hulu et ESPN+. Toutefois, c’est Disney+ et ses 60,5 millions d’abonnés à laquelle le groupe accorde le plus d’importance et investi le plus.

Les prochains films en exclusivité sur Disney+ ?

À l’instar de Netflix, il y a fort à parier que Disney+ présente de plus en plus de contenus originaux sur sa plateforme en évitant la case cinéma. Les prochains Disney devraient donc sortir en avant-première voire même uniquement sur Disney+, puisque la société a choisi de miser davantage sur le streaming.

C’est déjà le cas pour le remake de Mulan qui sera exclusivement disponible sur Disney+ à partir du 4 décembre prochain. Le nouveau Pixar « Soul » devrait connaître le même sort pour sa sortie prévue le 25 décembre 2020.

En ce qui concerne les grosses productions comme les Marvel, nous ne connaissons pas encore les plans de Disney. Il serait plutôt décevant pour les fans de ne pas pouvoir d’un grand écran pour visionner ces films à gros budgets. Black Widow qui devrait sortir le 5 mai 2021, est pour le moment maintenu dans les salles de cinéma. L’évolution de la crise sanitaire devrait également jouer un rôle important dans les décisions du groupe Disney.