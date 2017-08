Disney retire ses contenus de Netflix pour lancer son propre service de streaming

Disney veut proposer ses contenus sur son propre service de streaming. Celui-ci devrait arriver aux USA en 2019.

En 2019, Netflix devra faire face à un concurrent de taille : Disney. En effet, l’entreprise américaine s’est enfin décidée à lancer son propre service de streaming.

C’est ce qu’annonce CNBC. Cité par le média économique, le PDG de Disney, Bob Iger, précise que son entreprise a toujours été en bons termes avec Netflix. Néanmoins, celle-ci décide aujourd’hui de retirer ses contenus de la plateforme.

Selon CNBC, il faudra ainsi s’attendre au retrait de Netflix des contenus Disney et Pixar. Normalement, ces contenus seront néanmoins disponible jusqu’à fin 2018. Et la bonne nouvelle, c’est que les séries Marvel resteront sur la plateforme.

Pour le moment, on n’a pas encore beaucoup de détails sur le service de streaming que Disney compte lancer, outre le fait que celui-ci devrait être lancé aux Etats-Unis en 2019, puis déployé dans d’autres pays.

Des films prévus pour 2019 comme Toy Story 4 seront ainsi disponibles sur la plateforme de Disney, et la société compte également investir pour avoir plus de contenus.

D’autre part, Disney va aussi lancer un service de streaming pour ESPN en 2018. Pour rappel, ESPN est une chaîne sportive qui couvre une dizaine de milliers d’évènements chaque année.

Afin de propulser ses nouveaux services de streaming, Disney compte devenir actionnaire majoritaire BAM Tech (un fournisseur de technologie), dont il détient déjà 33 % des actions.

En lançant son propre service de streaming, Disney entrera dans un marché en pleine explosion et fera face à Netflix mais également à YouTube (qui propose YouTube Red et YouTube TV) ainsi qu’à Amazon. Aux Etats-Unis, toutes ces sociétés ciblent les « cord cutters », ceux qui ont décidé de ne plus utiliser le « câble ».

Actuellement, Netflix compte déjà plus d’une centaine de millions d’utilisateurs dans le monde pour son abonnement payant. Et chaque année, la société de Reed Hastings investit de plus en plus dans les contenus originaux, ce qui rend la société plus indépendante des fournisseurs de contenus comme Disney.