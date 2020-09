Disney + vous permettra de regarder des séries ensemble, mais chacun chez soi

Bientôt, vous pourrez regarder des séries ou des films avec vos amis sur Disney +, mais sans être physiquement ensemble. En effet, le service de streaming de Disney vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité appelée Co-Viewing dont le fonctionnement est très similaire à celui des Watch Party ou Séances sur Facebook.

En substance, cette fonctionnalité permet à plusieurs abonnés (jusqu’à 7) de synchroniser la lecture d’une vidéo afin de regarder celle-ci simultanément. En plus de la lecture en simultané, la fonctionnalité propose également des réactions similaires à celles des réseaux sociaux (« J’aime », « drôle », « triste », « en colère », « peur » et « surpris ») afin d’interagir avec les autres participants. Chaque participant aura également la possibilité de contrôler la lecture.

« La narration prend vie lorsque vous êtes en mesure de la partager et d’en profiter avec d’autres, et à ce moment où beaucoup sont encore séparés de leurs amis et de leur famille, GroupWatch offre un moyen de se connecter virtuellement en toute sécurité en co-visualisant vos contenus Disney + préférés avec vos proches dans le confort de votre salon », explique Jerrell B Jimerson, SVP Product Management de Disney+.

Pour générer les invitations, il faut utiliser le site web ou l’application mobile de Disney +. En revanche, les vidéos peuvent être regardées en co-watching sur d’autres supports, comme les Smart TV.

Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas disponible en France pour le moment. Après avoir fait des tests au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, Disney lance cette nouvelle fonctionnalité aux États-Unis. Celle-ci n’arrivera en Europe que plus tard cet automne.

De nouvelles façons d’être ensemble, virtuellement

À l’instar des diffusions en direct, des apps de visioconférence et de la messagerie, les applications et les services qui permettent aux utilisateurs de regarder une vidéo ou d’écouter de la musique ensemble ont eu le vent en poupe durant le confinement.

Spotify a lancé une fonctionnalité qui permet à ses abonnés d’écouter des playlists ensemble simultanément. Et les utilisateurs de Netflix, les extensions permettant de faire du co-watching, comme Netflix Party, ont beaucoup fait parler d’elles.

D’ailleurs, on espère qu’après le lancement de GroupWatch par Disney, on espère que Netflix pourrait s’en inspirer afin de proposer une fonctionnalité similaire à ses abonnés (même s’il existe déjà des solutions non officielles pour regarder des films et des séries ensemble).