DJI Mavic Air : DJI s’apprêterait à dévoiler son nouveau drone, un mix idéal entre DJI Spark et DJI Mavic

DJI pourrait dévoiler mercredi sa nouvelle bombe : le DJI Mavic Air !

Vous adorez le format du DJI Spark mais ses fonctionnalités sont trop limitées et sa caméra « seulement » Full HD montée sur deux axes ne vous convient pas ? Vous craqueriez bien pour le DJI Mavic et sa caméra 4K mais il est un peu trop encombrant ?

Le leader mondial des drones de loisirs (terme assez peu approprié vu la qualité de ses produits de plus en plus utilisés par des professionnels) DJI préparerait la bombe ultime : le DJI Mavic Air.

Sorte de mélange idéal entre le Spark et le Mavic, ce nouveau drone reprendrait les principales caractéristiques des deux machines, à savoir une caméra 4K 3 axes et les bras repliables du Mavic dans l’encombrement d’un Spark, avec probablement un poids situé à mi-chemin entre les deux (300 g pour le Spark, 800 g pour le Mavic).

Le meilleur du DJI Spark et du DJI Mavic réunis

C’est en tout cas ce qui ressort d’une fuite publiée par nos confrères de The Verge, avec des photos qui montrent un drone qui ressemble vraiment au une fusion de ses deux illustres prédécesseurs.

Des informations qui sont à prendre au conditionnel mais qui semblent plausibles quand on sait que DJI a invité la presse à un évènement exceptionnel et « top secret » mardi soir à New York et mercredi quelque-part en Europe. Je fais partie des heureux élus qui seront présents à l’évènement européen, et donc parmi les mieux placés pour vous délivrer ici l’information officielle dans les premiers.

Rendez-vous donc demain soir pour le reveal et mercredi pour ce qui sera probablement une première prise en main du DJI Mavic Air !