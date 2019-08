DJI Osmo Mobile 3, un stabilisateur pliable et encore moins cher

Quelques semaines après la sortie de l’excellent Ronin SC (que nous sommes en train de tester), la marque continue de lancer des nouveaux produits avec son stabilisateur pour smartphone le Osmo Mobile 3. Comme lors de la sortie de la deuxième version, le prix est de nouveau en baisse avec un tarif très agressif de 109€, ce qui rend son rapport qualité-prix très intéressant.

Le Osmo Mobile 2 était un excellent produit qui m’avait séduit lors de mon test. La troisième version apporte une nouveauté majeure : un nouveau design pliable. Il prendra ainsi encore moins de place dans un sac, et une mallette de transport est fournie (avec un trépied) dans le bundle à 129€. Une nouvelle fonction baptisée rotation rapide vous permet de passer du mode horizontal au mode vertical sans avoir à retirer le smartphone de l’Osmo Mobile 3.

Le DJI Osmo Mobile 3 se contrôle toujours grâce à l’application DJI Mimo, qui se connecte en Bluetooth 5.0 au smartphone. Sur la partie gauche du manche, on retrouve un zoom, à l’arrière la gâchette, et le joystick à l’avant. Parmi les fonctionnalités proposées dans l’app Mimo, on retrouve ces modes de prise de vue :

Mode Story : une multitude de musiques, de transitions vidéo et de filtres prédéfinis. Choisissez l'un des 13 modèles disponibles et DJI Mimo s'occupera du mouvement de la caméra. Après l'enregistrement, DJI Mimo génère automatiquement une petite vidéo montée et prête à être partagée

Contrôle gestuel : cette fonction permet de prendre des selfies sans appuyer sur un bouton. Une fois le Contrôle gestuel activé, faites un « V » avec vos doigts ou montrez la paume de votre main et l'Osmo Mobile 3 déclenchera un compte à rebours pour faire un selfie

Mode Sport : inspiré d'une fonctionnalité du même nom disponible sur les produits de la gamme DJI Ronin, le mode Sport augmente la réactivité de l'appareil pour suivre le rythme des scènes rapides

ActiveTrack 3.0 : les algorithmes de deep learning de DJI permettent à l'Osmo Moblie 3 de reconnaître et de suivre des sujets de votre choix, ce qui en fait un outil idéal pour immortaliser facilement des moments heureux en famille

Timelapse : si vous cherchez à transformer les minutes en secondes, le mode Timelapse est parfait pour créer du contenu vidéo unique avec l'effet du monde qui bouge plus vite autour de vous

Hyperlapse : prenez les effets visuels impressionnants du mode Timelapse et ajoutez du mouvement à la scène avec HyperLapse, qui utilise la stabilisation électronique d'image (EIS) en temps réel, tout en bénéficiant des performances d'ActiveTrack 3.0

Panorama : le mode Panorama offre une perspective plus large. Vous avez le choix entre deux modes de panorama : 3×3 et 180°

Ralenti : Créez des ralentis X4 ou X8

Point cruciale pour le choix d’un stabilisateur : l’autonomie. La marque annonce 15 heures d’utilisation, ce qui est largement suffisant pour en profiter en voyage. La recharge s’effectue grâce à un port USB-C. Le DJI Osmo Mobile 3 s’annonce donc comme plus performant que la deuxième version, et voit son prix baisser de 50€, le choix entre les deux modèles est donc rapidement fait.