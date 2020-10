DJI Ronin S2 et Ronin SC2 officialisés : nouveautés, poids et prix

DJI avait commercialisé une version plus compacte de son Ronin S durant l’été de l’année dernière. Son format comme son prix étaient une révolution pour un marché réservé aux matériels de professionnels auparavant : celui des gimball. Ces stabilisateurs pour caméras n’avaient jamais été si accessibles, légers et poussés dans leur logiciel. La seconde génération des Ronin S et Ronin SC présentée en ce moins d’octobre 2020 va encore plus loin.

Découvrir le Ronin SC2

La firme chinoise vient de lever le voile sur le Ronin SC2, en plus d’un Ronin S2, moins compact et plus lourd (davantage réservé aux professionnels avec des besoins de caméra plus lourde). Les deux nouveaux stabilisateurs de DJI se sont améliorées sur leur poids, leur niveau de charge maximale, et adoptent de nouveaux gadgets tels qu’un écran OLED.

Des gimball encore moins lourds

Le poids était le cheval de bataille de DJI, notamment pour le Ronin S. En dévoilant son Ronin SC, la société avait créé un produit sur lequel les professionnels se dirigeaient davantage tant le Ronin S classique souffrait d’un poids conséquent. Mais son Ronin SC n’était pas assez adapté pour des caméras DSLR. Pour ce faire, DJI a réduit le poids de son gimball de 1,3 kg en faisant appel à de la fibre de carbone dans la conception de son Ronin S 2 (appelé RS2 par la marque désormais).

De son côté, le Ronin SC2 est légèrement plus lourd, à 1,2 kg, soit 100 grammes de plus que le précédent. DJI utilise de l’acier et de l’aluminium pour contenir le prix de son gimball, et les différents ajouts du Ronin SC2 ont dû faire passer le modèle à un poids un peu plus élevé. Nous allons y revenir en évoquant les nouveautés apportées.

Terminons sur le poids au sujet de la charge utile qu’ils peuvent supporter. Les deux appareils repoussent aussi leur capacité de supporter de plus gros dispositifs en plus de la caméra. Les moteurs ont été renforcés, car DJI rapporte que le Ronin S2 peut supporter jusqu’à 4,5 kg de charge utile, soit près d’un kilo de plus que le Ronin S de première génération, à 3,6 kg. Le Ronin SC2 repousse aussi ses limites, à 3 kg contre 2 kg l’année dernière.

Nouvel écran OLED

Le maître mot de la sortie de ces nouveaux Ronin S2 et SC2 était le poids, mais DJI ne s’en est pas restreint pour adopter de nouveaux éléments sur ses deux stabilisateurs, à l’image du petit écran d’information. On note aussi la présence d’une recharge rapide permettant d’alimenter la caméra grâce à la batterie du gimball.

L’écran permet d’accéder à plusieurs informations sans devoir aller sur l’application de DJI. Il s’agit d’une dalle OLED, en couleur, de 1,4 pouce sur le Ronin S2 et de 1 pouce sur le Ronin SC2. La recharge rapide annoncée par DJI n’a pas encore été spécifiquement mesurée et annoncée, la marque promettant de pouvoir récupérer une bonne partie de l’autonomie de sa caméra en l’espace de 15 minutes. L’autonomie du Ronin S2 est de 12 heures et celle du Ronin SC2 est de 14 heures.

Enfin, terminons sur l’application DJI et les nouveautés de modes ajoutés. Les Ronin S2 et Ronin SC2 adoptent un nouveau mouvement, baptisé Tunnel Temporel qui permet un timelapse à 360 degrés. Il y a aussi le nouveau mode « lampe torche », comme expliqué dans l’illustration ci-dessus, qui consiste à tenir différemment le gimball pour des plans plus bas ou en contre-plongée.

Prix et disponibilités

Les Ronin S2 et Ronin SC2 sont disponibles à partir du 31 octobre prochain. Ils sont un peu plus chers que leurs aînés, dû aux composants (carbone) et aux ajouts tels que les écrans.

Le Ronin S2 est disponible à partir de 759 euros

Le Ronin SC2 est disponible au prix de 429 euros.

Pour acheter les DJI Ronin 2020 avec leur bundle Pro (mallette, support pour smartphone, moteur Focus, transmetteur d’image RavenEye), il faudra débourser 899 et 629 euros.