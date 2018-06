Doctor Who continue sa mue pour la saison 11

C’est Segun Akinola qui va désormais être en charge de toute la partie musical de la série Doctor Who.

Un nouveau compositeur

Vous pourriez bien être surpris en écoutant la musique de la saison 11 de Doctor Who. La série continue en effet sa véritable succession de changements en s’attaquant à la partie audio. En effet, la saison 11 sera dirigée musicalement par Segun Akinola.

Inconnu de ce côté-ci de la Manche, il a en revanche une sérieuse réputation au Royaume-Uni. Le compositeur anglo-nigérian se retrouve face à un sacré défi. Prendre la suite de Murray Gold, qui a été aux commandes de la partie audio des 10 premières saisons de Doctor Who. Ancien élève du Conservatoire Royal de Birmingham, il a déjà travaillé sur plusieurs séries de la BBC. On trouve notamment dans la liste Black and British : A Forgotten History et The Human Body : Secrets of Your Life. Interrogé par les journalistes du Guardian, il a expliqué « Doctor Who est intégré dans le tissu de la culture britannique et reconnu mondialement. Je suis absolument ravi d’avoir le privilège de travailler sur une série tant aimée et d’y apporter ma voix musicale ».

Un changement qui s’ajoute à une longue liste

C’est une nouvelle modification de taille pour la série qui devrait connaître une véritable cure de jouvence à partir de cette nouvelle saison. Le changement le plus important concerne bien sûr l’acteur principal. Si Doctor Who a fait une habitude et même un accessoire scénaristique du changement de Docteur, c’est la première fois qu’une femme sera aux commandes. C’est Joddie Whittaker qui va en effet succéder à Peter Capaldi.

Dans le même temps, le showrunner a aussi été renouvelé. C’est Chris Chibnall qui va remplacer Steven Moffat. Autant de nouveautés qui devraient provoquer de sérieux changements pour la série. Il ne reste plus qu’à attendre l’automne pour les découvrir. La série fera enfin son retour. Ses premiers pas devaient être scrutés avec attention.