Don’t F**k With Cats : Netflix revient sur une chasse à l’homme menée sur Internet

C’est une histoire qui fait froid dans le dos. En 2010, une série de vidéos atroces sont publiées sur Internet. On y voit un homme tuer des chatons à l’aide d’un aspirateur. Devant ces images glaçantes, des internautes anonymes décident de réagir et créent un groupe Facebook qui a pour but de retrouver l’auteur de ces crimes. Cette traque pas comme les autres est justement l’objet de Don’t F**k With Cats, la série documentaire diffusée sur Netflix depuis cette semaine.

Au cours de ces trois épisodes d’une heure réalisés par Mark Lewis, on pourra donc revivre l’enquête de deux détectives parmi les plus actifs de l’époque. Leurs investigations n’ont en fait rien d’anodines. L’homme qui se trouve derrière les vidéos n’est autre que que Luka Rocco Magnotta, surnommé le « dépeceur de Montréal ». Il est tristement célèbre pour le meurtre de Lin Jun, un étudiant chinois en 2012. Le crime était là encore filmé dans l’intention de garantir une viralité à son geste.

Quand les internautes reprennent en main l’affaire Grégory

Pour retrouver sa trace, les internautes rassemblent donc le moindre détail des vidéos. On cherche la marque de l’aspirateur, des cigarettes, le dessus de lit… Certaines pistes permettent d’avancer très sérieusement, tandis que d’autres ne mènent à rien. Au terme de plusieurs mois de recherches acharnées, les soupçons pointent très sérieusement vers Luka Rocco Magnotta. Une piste qui a sans doute été alimentée par le tueur lui même, dans sa quête infinie de notoriété.

La série génère une sensation de malaise et de fascination face à l’enquête de ces apprentis détectives qui ont peut-être été manipulés par l’assassin. Ce goût pour les enquêtes en ligne n’est pas sans rappeler le regain d’intérêt né récemment pour l’Affaire Grégory à la suite de la diffusion d’une série documentaire également sur Netflix. De nombreux cyber-enquêteurs improvisent de nouvelles pistes et échafaudent des théories sur ce mystère pas encore résolu.