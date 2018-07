Dove veut continuer de lutter contre les images « Zéro Défaut »

Dove continue de soutenir le mouvement des photos non retouchées avec le lancement d’une nouvelle mention « No Digital Distortion » sur ses produits, ses campagnes print et ses supports digitaux.

Bien que le système soit connu de tous, les marques continuent d’user (voire d’abuser) de logiciels de traitement d’images pour montrer ce qu’est l’idéal de beauté selon leurs propres critères, idéal que cherchent à atteindre par la suite des milliers de personnes quand on voit leurs photos publiées sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas le cas de Dove qui lutte depuis plusieurs années maintenant contre les photos retouchées. La marque continue de soutenir cette idéologie avec sa mention « No Digital Distortion ».

Dove refuse d’utiliser les outils de retouche numérique

Dove a décidé de soutenir le mouvement grandissant des images non traitées dans les campagnes de publicité. La marque de produits cosmétiques a mis en place une nouvelle stratégie consistant à aider ses clients, particulièrement le public féminin, à distinguer les images retouchées et celles qui ne le sont pas sur les différents supports de communication. Pour cela, elle a créé un nouveau symbole qui accompagnera l’opération « No Digital Distortion » et sera visible sur ses produits et dans ses prochaines campagnes publicitaires. « L’an dernier, nous nous sommes engagés à utiliser des images totalement dépourvues de distorsions numériques » explique la vice-présidente monde de Dove, Sophie Galvani. « Cette année, nous souhaitons aller plus loin en offrant aux femmes un outil qui les aidera à comprendre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas ».

À partir de janvier 2019, la même mention sera apposée aux photos du print, du numérique et des réseaux sociaux.

S’engager pour la beauté au naturel

Pour Dove, la beauté doit évoquer la confiance et non pas le stress et l’anxiété. Cette mention « No Digital Distortion » joue donc sur trois points forts. Tout d’abord, la marque confirme qu’elle mettra en avant, dans ses campagnes, l’image d’une vraie femme et non pas d’un mannequin. Ensuite, les femmes ayant posé ou joué dans les campagnes publicitaires de la marque seront présentées comme elles le sont dans leur vraie vie et non retouchées. Enfin, Dove a l’ambition d’aider les jeunes filles à à prendre confiance en elles et en leur corps, mise à mal par les visuels retouchés des publicités et des réseaux sociaux.

