Droit d’auteur : Facebook propose un nouvel outil pour protéger vos photos

Vous en avez marre que d’autres pages Facebook ou comptes Instagram utilisent vos photos sans vous créditer ? Désormais, le numéro un des réseaux sociaux propose un outil qui vous permettra de protéger les photos ou les images dont vous êtes l’ayant droit sur ses plateformes. Cela devrait encourager les photographes à publier plus souvent, en sachant que si quelqu’un d’autre utilise ces images, il y aura un moyen de contrôler.

Pour rappel, Facebook proposait déjà un outil appelé Rights Manager pour permettre aux créateurs de vidéos de protéger leurs propriétés intellectuelles. Celui-ci fonctionne exactement comme l’outil « Content ID » de YouTube, qui permet de protéger le droit d’auteur.

Et cette semaine, dans un billet de blog, Facebook annonce la création d’un équivalent de Rights Manager, mais pour les images. « Nous voulons nous assurer que Facebook est un endroit sûr et précieux où les créateurs peuvent partager leur contenu. C’est pourquoi nous avons créé des outils tels que Rights Manager dans Creator Studio pour aider les créateurs et les éditeurs qui disposent d’un catalogue de contenu volumineux ou croissant à mieux contrôler quand, comment et où leur contenu est partagé sur Facebook et Instagram », rappelle Dave Axelgard, Product Manager.

« Aujourd’hui, nous présentons Rights Manager for Images, une nouvelle version de Rights Manager qui utilise la technologie de correspondance d’images pour aider les créateurs et les éditeurs à protéger et à gérer leur contenu d’image à grande échelle », annonce aussi le responsable.

Facebook propose une nouvelle fonctionnalité pour protéger le droit d’auteur

Si vous gérez une page Facebook et si vous êtes intéressé par ce nouvel outil, vous devez vous enregistrer sur la page web.facebook.com/rights_manager/apply, où vous devez envoyer quelques renseignements via un formulaire. Si votre demande est acceptée, vous pourrez ensuite profiter de l’outil Rights Manager for Images de Facebook. Le réseau social indique également qu’il y a un filtre qui peut être utile si vos droits sur une œuvre ne concernent que certains endroits.

Facebook rappelle également qu’en plus des outils comme Rights Manager, il a une politique qui vise à protéger le droit d’auteur. En vertu de celle-ci, le réseau social peut pénaliser les utilisateurs qui enfreignent le droit d’auteur d’un tiers à plusieurs reprises.

« Si vous publiez du contenu qui enfreint les droits de propriété intellectuelle d’un tiers (droits d’auteur ou marques déposées, par exemple) à plusieurs reprises, nous pouvons désactiver votre compte ou supprimer votre Page ou groupe en vertu de la politique de Facebook en matière de récidive », peut-on lire dans une page d’aide du réseau social. Celui-ci peut aussi limiter votre possibilité de publier des photos ou des vidéos sur la plateforme.