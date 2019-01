DuckDuckGo se tourne vers Apple Maps pour améliorer son moteur de recherche

A l’instar de Qwant en Europe, le moteur de recherche américain DuckDuckGo s’oppose également à Google en proposant un service de recherche, sans utiliser les données personnelles des utilisateurs pour cibler ceux-ci avec des publicités.

Et au fur et à mesure que les débats sur la vie privée sur internet s’intensifient, l’audience de DuckDuckGo augmente. Récemment, l’entreprise a annoncé qu’elle a traité 9 milliards de requête en 2018.

En même temps, DuckDuckGo continue d’améliorer son service. Aujourd’hui, l’entreprise annonce une nouvelle intégration d’Apple Maps, le concurrent de Google Maps développé par Apple.

Si DuckDuckGo opte pour ce choix technologique, c’est parce qu’Apple Maps permettra à l’entreprise d’améliorer ses résultats de recherche locaux tout en conservant sa particularité, le fait de ne pas conserver les données personnelles des utilisateurs.

« Nous sommes ravis d’annoncer que les recherches sur les cartes et les adresses sur DuckDuckGo pour mobiles et ordinateurs sont désormais optimisées par le framework MapKit JS d’Apple, vous offrant ainsi une précieuse combinaison de cartographie et de confidentialité », se réjouit l’entreprise. « Etant l’une des premières entreprises mondiales utilisant Apple MapKit JS, nous pouvons désormais offrir aux utilisateurs une recherche d’adresses améliorée, des fonctions visuelles supplémentaires, des images satellite améliorées et des cartes constamment mises à jour qui sont déjà utilisées sur des milliards d’appareils Apple dans le monde. »

Avec les nouvelles fonctionnalités liées à Apple Maps, DuckDuckGo devient plus pratique pour ses utilisateurs, tout en gardant son modèle zero-tracking.

DuckDuckGo choisit Apple Maps

En revanche, on ne sait pas quelle entente l’entreprise a passé avec Apple pour utiliser le service de navigation.

Pour ce qui est des données personnelles, DuckDuckGo assure que sa « politique de confidentialité stricte de ne pas collecter ou partager des informations personnelles s’étend à cette intégration ».

« Nous n’envoyons aucune information d’identification personnelle telle que l’adresse IP à Apple ou à des tiers. Pour les recherches locales, où les informations de localisation approximatives nous sont envoyées par votre navigateur, nous les rejetons immédiatement après leur utilisation. Vous êtes toujours anonyme lorsque vous effectuez des recherches sur les cartes et les adresses sur DuckDuckGo », explique l’entreprise.

Sinon, pour rappel, le moteur de recherche Made In France Qwant est également en train de développer une alternative à Google Maps. Mais cette entreprise s’est quant à elle tournée vers les données d’Open Street Maps.