Dune, le film de Denis Villeneuve se dévoile un peu plus

Cela fait des années que l’on attend enfin que la saga Dune revienne sur grand écran. On ne peut pas vraiment dire que l’on ait été gâtés jusque-là. L’ambitieux film de Denis Villeneuve nous permet donc de nourrir de nombreux espoirs. Alors qu’il est annoncé en décembre 2020, il fait aussi partie des quelques miraculés, dont le tournage n’a pas été trop chamboulé en raison de la pandémie de coronavirus. Mais, avant de retrouver les sables d’Arrakis et la famille Atréides, les prochains mois s’annoncent encore très long. Le réalisateur canadien a livré quelques informations en plus sur le sujet.

Dune, un projet colossal

Premier aspect, le film Dune est bien impacté par la pandémie de coronavirus, même si c’est marginalement. Il doit gérer la post-production en confinement. Par ailleurs, il voulait avoir plus de temps pour faire d’autres shootings. Résultat, l’agenda va être très serré.

L’impact de la pandémie a complètement écrasé mon agenda. Ce sera un sprint pour finir le film à temps, car nous avons eu l’autorisation de repartir tourner ces éléments dans quelques semaines. Et cela veut également dire que je devrais terminer certains éléments du film, effets spéciaux et montage, à distance puisque je suis à Montréal et mon équipe à Los Angeles.

Mais surtout, on a la confirmation que pour lui, Dune est tout sauf un projet anecdotique. A l’âge de 12-13 ans, il imaginait déjà filmer des plans lorsqu’il voulait calmer ses crises d’anxiété.

Je dirais que [Dune] a augmenté un désir d’être au contact avec l’infinité du désert. Il y a quelque chose avec le désert… L’impact du vide, l’impact du silence amène une sorte de voyage intérieur, subconscient. Plus le personnage y passe du temps, plus on entre profondément en lui. Ça, c’est quelque chose qui est propre au livre et qui m’a fait comprendre l’impact du paysage sur l’âme humaine.

Denis Villeneuve semble aussi particulièrement heureux de sa collaboration avec Timothée Chalamet (« un acteur incroyable »), Josh Brolin ou encore Oscar Isaac (« un des meilleurs acteurs d’aujourd’hui »). Le réalisateur canadien semble en tout cas fier par avance de son projet. Il ne reste plus qu’à savoir si les fans en seront aussi contents. Rendez-vous le 23 décembre 2020.