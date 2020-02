Dyson prépare-t-il un casque audio capable de purifier l’air ambiant ?

Un brevet récemment repéré par l’agence Bloomberg suggère que Dyson travaillerait sur un dispositif d’un nouveau genre. L’entreprise britannique pourrait effectivement se pencher sur la conception d’un casque audio… capable de purifier l’air.

Dans les documents, Dyson évoque un casque audio assez traditionnel avec un diffuseur d’air mobile et deux petits moteurs positionnés dans les écouteurs de l’appareil. Connectées à ces derniers, les hélices tournent à plus de 12 000 tours par minute et aspire quelque 1,4 litre d’air par seconde. Un filtre à particule se charge de purifier l’air avant qu’il ne soit projeté de nouveau en direction du visage de l’utilisateur.

Le brevet de Dyson ne fait vraisemblablement pas référence à un système de batterie, si bien qu’il est encore difficile de savoir comment le fameux casque pourrait fonctionner.

Le casque audio purificateur de Dyson pour lutter contre la pollution atmosphérique ?

Si Bloomberg indique avoir eu connaissance d’un projet de « purificateur d’air portable », c’est la première fois que Dyson dépose un brevet sur un système couplé à un casque audio. Pour l’agence de presse, ce dernier pourrait trouver une utilité dans plusieurs contextes. En effet, un tel système pourrait être utile dans les villes où la qualité de l’air est trop mauvaise à cause de la pollution atmosphérique.

Le président chinois Xi Jinping, a évoqué le problème au sujet de la Chine en indiquant que celle-ci était une des trois urgences actuelles du gouvernement. Si Dyson venait à développer un tel casque, il pourrait donc espérer se faire une place rapidement sur le marché chinois —et plus largement asiatique.

Dans un email, Dyson indique à Bloomberg : « Nous créons constamment des solutions disruptives aux problèmes, ce qui signifie que nous déposons beaucoup de brevets. Si et quand un produit est prêt, nous le passons volontiers en revue, mais jusque-là nous ne commentons pas nos brevets ».

Cela veut dire qu’il est bien possible que le casque audio purificateur d’air de Dyson ne voit jamais le jour et ce même si son stade de développement devient plus avancé dans le temps. La marque britannique a effectivement mis fin à son projet de voiture autonome après s’être concentrée sérieusement sur la question.