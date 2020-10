E-commerce : la nouvelle alliance entre TikTok et Shopify

La plateforme leader en e-commerce et en dropshipping Shopify s’allie à l’application TikTok. Tous deux connaissent un succès fulgurant dans leur domaine respectif et ont décidé d’unir leurs forces en surfant sur la vague du e-commerce.

Désormais, l’achat de produits ou de vêtements pourra s’effectuer directement depuis les vidéos TikTok où il suffira de cliquer sur des publicités pour être redirigé vers l’interface Shopify et passer commande. De quoi faciliter les achats des utilisateurs du réseau social et ravir les marchands.

Les collaborations entre TikTok et Shopify ne datent pas d’hier, mais ce nouveau pas en avant va permettre aux marchands de vendre leurs produits encore plus facilement sur la plateforme TikTok qui ne cesse de gagner en popularité chez les 18 – 25 ans.

Avec ce nouveau partenariat, la gestion des publicités Shopify sur TikTok sera grandement simplifiée et pourra être gérée directement depuis le compte Shopify où une application spécialement dédiée aux publicités sur TikTok vient d’être ajoutée au store. L’accès au « TikTok For Business Ads Manager » leur sera ainsi directement accessible depuis leur interface Shopify pour tout gérer au même endroit.

Un partenariat encore restreint aux USA

Pour l’heure, seuls les marchands Shopify localisés aux USA vont pouvoir profiter de ce nouveau partenariat qui a fini par faire ses preuves en version Béta chez une sélection de vendeurs. Il ne fait nul doute que si tout se passe bien, les vendeurs Shopify en France et ailleurs dans le monde pourront également profiter de ces démarches simplifiées pour gérer la publicité des boutiques Shopify sur le réseau social TikTok aux 100 millions d’utilisateurs.

Afin de célébrer ce nouveau partenariat prometteur, un crédit de 300$ est offert aux marchands souhaitant attaquer avec les annonces sur TikTok. Tout se gère facilement à l’aide d’un pixel installable en 1 clic qui permet de suivre les performances de chaque campagne.

A propos de Shopify

Shopify est une société canadienne spécialisée dans la vente de produits en ligne. Depuis sa création en 2006, elle a participé à la création de plus d’un million de boutique en ligne. Ce partenariat avec l’application chinoise TikTok est une opportunité pour le prestataire e-commerce d’attirer une nouvelle audience et continuer de booster ses ventes. Il ne reste plus qu’à espérer pour TikTok que l’application ne fera pas l’objet d’une interdiction aux États-Unis afin que le partenariat puisse continuer d’opérer là-bas.

Découvrir Shopify