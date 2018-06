E3 2018 : Super Smash Bros Ultimate, ou le Menu Maxi Best of sur Nintendo Switch

Nintendo a dévoilé en détail son tout nouveau Super Smash Bros attendu pour le 7 décembre sur Nintendo Switch. Un épisode qui se veut plus « Ultimate » que jamais.

Super Smash Bros se fait Ultimate sur Nintendo Switch

Le récent Nintendo Direct diffusé hier soir par le géant nippon a permis notamment d’officialiser l’arrivée de Fortnite sur Nintendo Switch, mais aussi d’en apprendre davantage sur quelques-uns des titres à venir. Une conférence marquée toutefois par l’absence de titres tels que Yoshi, Metroid Prime 4 ou même Pokémon (sans oublier un F-Zero tant demandé par certains fans), mais qui a en contrepartie accordé une place très (trop ?) importante à un autre hit à venir : Super Smash Bros Ultimate.

En effet, en plus d’officialiser l’appellation définitive de cet opus, le Nintendo Direct a permis, pendant plus de 20 minutes, de découvrir en détail ce nouvel opus, attendu pour le 7 décembre prochain. Super Smash Bros Ultimate combine ainsi de nombreux stages et de nouveaux objets à un gameplay permettant à tous les joueurs de s’amuser, quel que soit leur niveau. Toutes les figurines amiibo de la série Super Smash Bros. sont compatibles avec le jeu, et les figurines amiibo de chaque combattant en dehors de la série sont également compatibles.

Mieux encore, Nintendo a confirmé que ce Super Smash Bros Ultimate inclut tous les personnages figurant dans les épisodes de cette franchise qui a vu le jour il y a près de vingt ans sir Nintendo 64, ce qui fait de cet opus l’un des titres cross-over les plus vastes de toute l’histoire du jeu vidéo. Les fans pourront profiter du retour de personnages appréciés tels que les Ice Climbers ou les dresseurs de Pokémon, mais ils découvriront aussi de nouveaux combattants comme Ridley de la série Metroid et les Inklings de la franchise Splatoon. Le titre propose en outre diverses options de contrôle, dont les manettes Nintendo GameCube (originales ou récentes), les Joy-Con ou encore la manette Nintendo Switch Pro.

Le « plus grand Super Smash Bros jamais créé » a donc eu droit à une présentation très complète de la part de Nintendo, presque trop selon certains fans, tant la vidéo spoilait le contenu du jeu. Toujours est-il que Super Smash Bros Ultimate sera clairement l’un des jeux évènements de cette fin d’année 2018, avec 66 combattants fermement attendus pour le 7 décembre, exclusivement sur Nintendo Switch.