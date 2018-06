E3 2018 : Fortnite est disponible sur Nintendo Switch !

Surprise ! A l’occasion du Nintendo Direct, Epic Games a officialisé la disponibilité de Fortnite sur Nintendo Switch…. téléchargeable dès maintenant !

Fortnite sur Nintendo Switch, c’est maintenant !

Dans le cadre du (pénible) Nintendo Direct diffusé il y a quelques minutes, Epic Games a officialisé la disponibilité du phénomène Fortnite sur la Switch du géant japonais. Une excellente nouvelle pour tous les joueurs, qui vont pouvoir profiter de ce « Battle Royale » n’importe où et n’importe quand ! L’autre bonne nouvelle, c’est que cette version Nintendo Switch de Fortnite est disponible… maintenant !

En effet, dès à présent, les joueurs peuvent télécharger le jeu gratuitement sur le Nintendo eShop et faire équipe avec leurs amis, dans la même pièce ou tout autour du monde ! L’éditeur précise que ce Fortnite Battle Royale pour Nintendo Switch est strictement identique au jeu disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac et mobile : même carte, même système de jeu, même contenu et mêmes mises à jour hebdomadaires.

Sur Nintendo Switch, les joueurs vont également pouvoir faire équipe avec leurs amis, qu’ils soient ensemble ou à l’autre bout du monde, avec la possibilité de jouer n’importe où. Rappelons que Fortnite est clairement le phénomène gamnig du moment, avec une disponibilité sur PC, consoles et iPhone. La version Android devrait arriver dans les prochaines semaines, et devrait permettre à Epic Games de faire rentrer encore quelques dizaines de millions de dollars supplémentaires. Comme toujours, le téléchargement du jeu est gratuit, mais nombreux sont ceux à craquer pour les micro-transactions proposées au sein même du titre. A vous de jouer donc !