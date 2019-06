[E3 2019] Big Ben relance les jeux de camions avec FIA Truck Racing et c’est plutôt encourageant !

Pour nos amis routiers, et même pour nos amis gamers qui aiment les sports mécaniques, mais qui étaient déçus de voir la Formule 1, la Moto GP ou bien encore le rallye avec WRC occuper toute la scène vidéoludique… Préparez-vous ! Car Big Ben annonce enfin le retour des courses de camions en jeu vidéo avec FIA Truck Racing Championship, 17 ans après Super Truck Racing sur PlayStation 2. Est-ce que ce retour s’annonce bon ? On fait le point ensemble après deux premières courses !

La FIA est de retour dans les courses de camions !

Ce n’est pas le jeu qui a fait le plus de bruit lors de l’E3 2019 (pourtant, sa sortie est prévue pour juillet 2019 sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch) et pourtant, c’est peut-être l’un des jeux les plus novateurs ! Car oui, cela fait bien 17 ans qu’il n’y a pas eu de jeux de courses de camions officiels ! Et c’est à Big Ben que nous devons ce retour en force avec le jeu officiel de la FIA European Truck Racing Championship.

Au programme, comme tous les bons jeux sous licence officielle, vous aurez tout le contenu de la saison de courses de camion avec l’ensemble des 45 pilotes du championnat, les 8 circuits officiels, mais également 8 autres circuits pour les World Series qui sont un mode de jeu créé spécialement pour le jeu. L’ensemble des règles officielles de la compétition sont présentes dans le jeu et personnalisables à souhait.

Concernant le gameplay, il est assez poussé ! J’ai été moi-même surpris de voir que le jeu se rapproche plus du côté simulation que du côté « arcade ». Ainsi, on ressent bien le poids des camions, il faut faire attention aux virages et bien les anticiper. Si vous ne freinez pas avant, vous finirez dans le décor, n’espérez même pas freiner dans le virage ou c’est le tout droit assuré ! Idem si vous anticipez trop le virage et que vous souhaitez renvoyer les gaz dans le virage, le tête-à-queue vous attendra à la sortie de ce dernier ! Le gameplay de FIA Truck Racing Championship n’est pas ultra-exigeant, cependant il vous demandera une certaine attention et c’est vraiment sympa !

De même pour la gestion de votre camion. Outre le fait qu’il sera possible de le régler pour avoir les meilleures conditions de courses, il faudra tout au long de cette dernière gérer la température de vos freins ! Faites les surchauffer et vous n’aurez plus de quoi ralentir votre camion ! Ainsi, il faudra gérer cette température avec les réservoirs d’eau présents dans votre camion ! Par une simple pression de la touche rond, vous refroidirez les disques de vos freins. Cependant attention, n’en abusez pas ! Ce ne sont pas des réservoirs qui se rechargent tout au long de votre course !

Concernant les graphismes, le jeu ne s’en sort pas trop mal. Les équipes de développement ont pu se servir du même moteur graphique que WRC 8 (dont nous allons bientôt vous parler) qui a bien évolué ! Vous aurez ainsi de sympathiques reflets sur les camions, pas mal de détails dans la vue cockpit et des circuits assez jolis et fidèles aux originaux.

FIA Truck Racing Championship proposera le traditionnel mode « Championnat », mais également un mode carrière, et les World Séries. Un mode de jeu spécialement conçu par les développeurs pour prolonger la durée de vie du jeu. Via les World Series vous aurez accès à 8 circuits supplémentaires et de nouveaux défis. Le jeu proposera également des conditions climatiques (qui ne seront pas en temps réels malheureusement) et plusieurs moments de la journée pour les courses comme le matin, l’après-midi ou la fin de journée. Pas de courses de nuit ni de cycle en temps réel non plus !

C’est donc un premier bon aperçu que nous propose Big Ben pour son FIA Truck Racing Championship ! Il faudra désormais attendre le verdict final qui n’arrivera pas dans très longtemps puisque le jeu est prévu pour le mois de juillet 2019 sur PS4, Xbox One, PC et même Nintendo Switch !