[E3 2019] Le frère de Mario bientôt de retour en force avec Luigi’s Mansion 3 ?

Depuis la nuit des temps (d’accord, peut-être pas autant, mais quand même), Luigi est connu comme être le frère de Mario, que personne ne prend réellement (surtout à Mario Kart). Et pourtant, le second frère « Bros » a de quoi séduire les joueurs fans de l’univers Nintendo, et il y parvient de plus en plus avec de nombreux jeux à son effigie. Conçu à la base comme simple clone de Mario, Luigi a pris de plus en plus d’importance au fil des ans, jusqu’à son apogée en 2013. En effet, cette année 2013 est l’année Luigi dans l’histoire de Big N. Rien que cette année-là, le petit plombier vert fera une apparition dans pas moins de 12 jeux Nintendo, dont trois dont il sera la vedette. Parmi ces jeux, le second volet de la licence « Luigi’s Mansion ». Plus de six ans après la sortie du dernier opus, Nintendo et Luigi sont de retour avec le troisième épisode. Ce dernier arrivera en 2019 sans plus de précision, et nous avons d’ores et déjà pu le tester lors de l’E3 2019 ! Est-ce que cela sent bon ?

Luigi’s Mansion 3 – Le retour du frère de Mario sur le devant de la scène

Après un second opus aux retours mitigés, Luigi est bien décidé de séduire l’ensemble des fans Nintendo pour ce troisième épisode qui s’annonce très ambitieux. Prévu pour cette année 2019 sans plus de précision (la période des fêtes semble assez probable). Luigi’s Mansion 3 a ainsi proposé une petite séance de gameplay lors de l’E3 2019. Une séquence de 20 minutes qui nous permet d’y voir plus clair sur l’ambition du jeu, les nouveautés, et les capacités de la Switch pour sublimer cette licence.

Car oui, le premier élément qui nous saute aux yeux, c’est les graphismes. Luigi’s Mansion 3 est plutôt très joli sur la Switch (en mode TV). Alors il ne s’agit pas du jeu le plus beau de la console qui est capable de faire mieux, mais on retrouve tout de même la fameuse direction artistique des jeux Nintendo très sympa. Parmi les nouveautés, Luigi peut désormais faire de nombreux coups avec son aspirateur ! Les Ghostbusters n’ont qu’à bien se tenir. Attraper les fantômes, les étourdir, les jeter au sol, provoquer des ondes de choc, lancer des ventouses pour s’agripper à des objets, il y’a une multitude de nouvelles possibilités toutes aussi sympa les unes que les autres.

Petit bémol, il y’a tellement de nouvelles choses, qu’il est parfois difficile de s’y retrouver et l’on s’emmêle dans les manipulations. Il faudra quelques heures d’adaptations pour maîtriser parfaitement le jeu. D’autant plus que certaines manipulations ne sont pas du tout bien pensées et vous demandent de faire le contorsionniste avec vos doigts ! À part ce petit détail, cela semble être du tout bon pour Luigi’s Mansion 3.

Nous retrouvons bien entendu la présence de Gooigi (la petite forme « ectoplasmique » verte qui est un clone de Luigi). Cette dernière sera contrôlable en solo pour nous aider à franchir des obstacles et elle sera également bien utile à deux en coopération. Notons qu’il y’aura également un mode coopération en ligne jusqu’à huit pour chasser des fantômes ensemble.

En bref, Luigi’s Mansion 3 fut une très bonne expérience pour cette courte démonstration. Le sentiment de vouloir en voir encore plus et d’aller plus loin que ce premier stage et ce premier boss. Boss qui d’ailleurs est assez charismatique, mais pas vraiment intelligent et compliqué à battre. Sans doute afin d’être accessible à tous pour la démo de l’E3. En tout cas, nous avons hâte de connaitre la date de sortie définitive de ce Luigi’s Mansion 3 et de pouvoir vous faire un retour complet sur le jeu dans son intégralité !