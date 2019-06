[E3 2019] Les annonces folles du Nintendo Direct !

Tout somme Square Enix, Nintendo faisait parti des petites déceptions de l’année dernière avec un Nintendo Direct centré sur Super Smash Bros Ultimate qui avait déçu de nombreux joueurs. Cette année, après de nombreuses conférences assez moyennes, Big N avait une carte à jouer ! Le défi sera-t-il relevé ?

Nintendo : Le bouquet final !

Le Nintendo Direct de l’E3 2019 commence tout de suite avec du Smash Bros Ultimate pour l’annonce de plusieurs personnages de la série Dragon Quest XI qui débarqueront dès cet été 2019 !

DLC SUPER SMASH BROS. ULTIMATE

-> Sortie prévu cet été 2019

-> Nintendo Switch

Nintendo enchaîne ne annonçant Dragon Quest XI Definitive Edition avec de nombreuses améliorations comme les combats accélérés, et la possibilité de visiter les anciens mondes de Dragon Quest ! Sortie en exclusivité sur Nintendo Switch.

DRAGON QUEST XI DEFINITIVE EDITION

-> Sortie prévue le 27 Septembre 2019

-> Nintendo Switch

Après un petit échange entre Bowser de Mario, et Bowser le nouveau patron de Nintendo of America, c’est au tour de Luigi’s Mansion 3 de faire le show ! L’occasion de montrer les nouvelles possibilités de l’aspirateur de Luigi avec la projection d’ennemis, le lance ventouse, ou encore les bourrasques ! Il est confirmé que l’on pourra jouer à deux sur la même console et jusqu’à 8 joueurs en coopération en ligne dans « LA Tour Hantée » qui semble bien inspirée de « La Tour de la Terreur » à Disney.

LUIGI’S MANSION 3

-> Sortie prévue en 2019

-> Nintendo Switch

Dark Crystal s’illustre pour annoncer sa série Netflix ! Par la même occasion, on aurait aimé l’annonce de l’application Netflix sur Switch, mais non !

C’est au tour du remake The Legend of Zelda Link’s Awekining de s’illustrer ! Musique d’époque, nouveaux graphismes magnifiques. La principale nouveauté c’est le créateur de « Donjon » au fil de votre aventure ! Ce qui donne une durée de vie quasiment illimitée ! Et ce sera le 20 septembre pour Zelda !

THE LEGEND OF ZELDA LINK’S AWAKENING

-> Sortie le 20 septembre 2019

-> Nintendo Switch

Annonce du JRPG Trials of Mana sur Nintendo Switch qui débarquera début 2020, et les trois premiers jeux de la saga « Mana » arrivent dès aujourd’hui sur Nintendo Switch pour la première fois en dehors du Japon !

TRIALS OF MANA

-> Sortie début 2020

-> Nintendo Switch

The Witcher III Wild Hunt Complete Edition est confirmé sur Nintendo Switch pour l’année 2019 sans autre précision !

THE WITCH III WILD HUNT COMPLETE EDITION

-> Sortie en 2019

-> Nintendo Switch

Fire Emblem Three Houses s’illustre pour rappeler sa date de sortie prévue pour le 26 juillet 2019 sur Nintendo Switch !

FIRE EMBLEM THREE HOUSES

-> Sortie le 26 Juillet 2019

-> Nintendo Switch

Nintendo annonce que de nouveaux Resident Evil arrivent sur Switch, dont Resident Evil 5 et Resident Evil 6 pour cet automne 2019.

RESIDENT EVIL 5 / RESIDENT EVIL 6

-> Sortie cet automne 2019

-> Nintendo Switch

Nintendo annonce également le retour de la série Contra avec une compilation de dix jeux qui arriveront dès cette semaine sur Nintendo Switch.

CONTRA COLLECTION

-> Sortie dès maintenant

-> Nintendo Switch

Un nouveau trailer de Daemon X machina annonce un nouveau jeu pour le 13 septembre prochain sur Nintendo Switch. De quoi séduire les fans !

DAEMON X MACHINA

-> Sortie le 13 septembre 2019

-> Nintendo Switch

Nintendo annonce le grand retour de la série Panzer Dragoon qui était, à la base, un jeu Sega Saturn ! Un nouvel opus très joli reviendra donc dès cet hiver sur Nintendo Switch !

PANZER DRAGOON

-> Sortie Hiver 2019

-> Nintendo Switch

Malgré le gros « Pokémon Direct » du mois de mai, Nintendo fait une petite apparté lors de cet E3 2019 pour annoncer que la Pokéball Plus de Pokémon Let’s Go sera compatible avec Pokémon Épée et Pokémon Bouclier !

POKÉMON ÉPÉE / POKÉMON BOUCLIER

-> Sortie le 15 novembre 2019

-> Nintendo Switch

Annonce d’un nouveau Mario et Sonic aux jeux Olympiques pour novembre 2019 en exclusivité sur Nintendo Switch pour fêter l’événement qui se déroulera à Tokyo en 2020 !

MARIO ET SONIC AUX JEUX OLYMPIQUES

-> Sortie en novembre 2019

-> Nintendo Switch

L’attente autour d’Animal Crossing touche bientôt à sa fin ! Nintendo dévoile le jeu, il s’agit d’Animal Crossing New Horizon et malheureusement, le jeu est repoussé ! Il n’arrivera pas en 2019 mais le 20 mars 2020 !

ANIMAL CROSSING NEW HORIZON

-> Sortie le 20 mars 2020

-> Nintendo Switch

Nintendo s’approche tout doucement de la fin de son Nintendo Direct avec un medley de jeux qui arriveront sur Switch entre la fin d’année 2019 et le début d’année 2020 ! Au programme, l’arrivée de Spyro Reignited Trilogy le 3 septembre, Ni No Kuni le même mois, l’arrivée de Doom Eternal, Minecraft Dungeons ou encore d’Alien Isolation et plus encore !

Le premier « One More Thing » du Nintendo Direct est un nouveau DLC pour Super Smash Bros Ultimate ! Et pas n’importe lequel puisque c’est l’arrivée de Banjo & Kazooie pour cet automne 2019 !

DLC SMASH BROS ULTIMATE BANJO & KAZOOIE

-> Sortie automne 2019

-> Nintendo Switch

Mais le véritable « One More Thing » qui aura cassé internet, c’est l’annonce de la suite de The Legend Of Zelda Breath Of The Wild ! Un court teaser sublime, pas de titre, pas de logo, pas de date de sortie, mais une phrase : « La suite de Zelda Breath of the Wild est en développement » !

THE LEGEND OF ZELDA : BREATH OF THE WILD 2

-> Sortie N.C.

-> Nintendo Switch