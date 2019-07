[E3 2019] Nous avons découvert du gameplay de Watch Dogs Legion

Jeune licence d’Ubisoft, le premier opus de Watch Dogs est sorti en mai 2014 sur PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC et Wii U. Après des retours plutôt mitigés, la licence revient en force en 2016 avec Watch Dogs 2, un nouvel opus bien plus ambitieux, et bien au-dessus du premier jeu. Depuis quelques semaines maintenant, de nombreuses rumeurs annonçaient un Watch Dogs 3, pour la ville de Londres. C’est lors de l’ouverture de sa conférence de presse qu’Ubisoft a mis fin au suspens.

Watch Dogs Legion – Une ambition complètement folle ?

Terminé les États-Unis ! Après un premier tour du côté de l’Illinois avec Chicago, puis du soleil de la Californie avec San Francisco, direction l’Europe et la ville de Londres ! DedSec a bien entendu fait le voyage, car même en Europe le gouvernement abuse du « CTOs » qui permet de s’introduire chez les gens et de les espionner. Une brèche dans la vie privée qui ne va pas plaire aux Européens. Une résistance est en marche.

Et comment monter une résistance ? En recrutant des soldats. Et c’est là le principal atout de Watch Dogs Legion. Oubliez le traditionnel personnage principal auquel nous allons nous attacher (ou non), dans ce nouveau Watch Dogs : il n’y en aura pas ! Vous allez pouvoir contrôler tous les PNJ du jeu ! Cela représente des millions de personnages que vous allez pouvoir incarner ! Chaque personnage aura ses qualités, ses défauts, ses points forts et points faibles. Chaque personnage aura également son propre caractère et son propre état d’esprit. Ainsi, certains PNJ seront incompatibles avec le reste des membres de votre groupe. Si vous souhaitez quand même en recruter un, il faudra aller plus loin dans votre démarche. Partez en filature, apprenez quels sont ses lieux de prédilection, avec qui il traîne, et revenez le voir avec de meilleures informations sur sa vie. L’étape finale pour recruter le PNJ sera de lui rendre un service. Par exemple, si ce dernier à des soucis avec la police, il faudra infiltrer un commissariat, et détruire les preuves de son dossier !

Watch Dogs Legion permettra aux joueurs d’incarner n’importe quel PNJ, on parle de millions de personnages qui pourraient devenir jouables ! Alors forcément, il y a de grandes chances pour qu’il y ait des classes de personnages et que cela se répète, mais nous devons reconnaitre que c’est tout de même osé, fort, et très intéressant. Le gameplay des différents personnages changera bien entendu. La grand-mère que nous avons pu voir en action est lente, elle franchit difficilement les barrières et obstacles un peu haut, mais elle est terriblement efficace en infiltration ! Alors que le jeune homme, assez hyperactif, ira plus vite, montera sur plusieurs plateformes, mais ne sera pas aussi discret !

Pour certaines missions, il faudra donc recruter les bons PNJ qui vous aideront à passer avec succès votre objectif. Mais faites bien attention à eux, car si votre personnage meurt, il ne reviendra pas ! C’est la mort définitive ! De même, si votre personnage est grièvement blessé, vous avez le choix entre le laisser se vider de son sang, ou bien de vous rendre aux autorités. Ainsi, votre personnage ira faire un tour à l’ombre pendant quelques heures avant d’être de nouveau disponible. À vous donc de recruter un avocat pour réduire sa peine de prison !

Dans Watch Dogs Legion, les possibilités en termes de hack seront encore plus poussées que dans les deux premiers opus. Il sera possible de scanner encore plus d’éléments comme les caméras de surveillances, drones ou autres éléments électroniques. Cette fois, ce sont tous les PNJ qui pourront être scannés avec beaucoup plus d’informations à leur sujet que dans les précédents opus (pour être sûr qu’ils puissent être compatibles avec notre groupe par exemple).

Watch Dogs Legion proposera une aventure de cinq chapitres divisés en une soixantaine de missions. Le principal enjeu sera de voir quelle place occupent le scénario et le système de recrutement in-game. Si Ubisoft fait l’erreur de mettre en avant le recrutement et laisse de côté le scénario, le jeu pourrait être une grosse déception. Cependant, si le scénario et la qualité de ce dernier sont mis en avant, et que le système de recrutement est proposé à volonté, au bon choix du joueur, alors là, cela pourrait vraiment donner quelque chose de dingue !

Il faudra patienter un petit peu pour avoir un premier élément de réponse puisque Watch Dogs Legion n’est pas attendu avec le 6 mars 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Nous avons classé le jeu 5ème de notre Top 5 des meilleurs jeux du salon de l’E3 2019 que vous pouvez retrouver à cette adresse.