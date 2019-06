[E3 2019] Top 5 de nos jeux « coup de coeur » du salon !

Alors que nous continuons de vous proposer chaque jour des avant-premières des quelques 28 jeux que nous avons vu lors de l’E3 2019 la semaine dernière à Los Angeles, il est l’heure de vous dresser surtout le top 5 des jeux qui, selon nous, remporte le prix des « meilleurs jeux » de cet E3 2019 ! Ceux que l’on attend le plus, ceux qui nous ont le plus séduits ! Il s’agit bien sûr d’un classement subjectif de Presse-citron et non d’un classement officiel ! Nous vous proposons de découvrir ce top en vidéo et par écrit !

05 – Watch Dogs Legion

DÉVELOPPEUR : Ubisoft

SORTIE PRÉVUE : 6 Mars 2020

SUPPORTS : PS4, Xbox One, PC, Google Stadia

POURQUOI CE CHOIX ?

Ubisoft confirme donc les rumeurs autour de Watch Dogs Legion qui nous donne donc rendez-vous à Londres pour l’année 2020. Mais surtout, Ubisoft confirme qu’il sera bien possible de jouer avec une multitude de PNJ ! Et ça, c’est quand même assez innovant ! Si l’annonce du jeu en ouverture de la conférence Ubisoft nous a séduits, la présentation Behind Closed Doors que nous avons vécue n’aura que conforté notre hype autour du titre de l’éditeur français !

ENJEUX ?

Il y’a cependant beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes autour de Watch Dogs Legion. Cette nouvelle façon de jouer, cette innovation aussi intéressante soit elle pourrait également être le gros défaut du jeu ! En effet, si Ubisoft la met trop en avant, mettant de côté l’histoire, cela pourrait vite devenir répétitif, et très vite lassant pour les joueurs. Ubisoft à ainsi tout intérêt à mettre le concept de « recrutement » de PNJ au second plan, pour se focaliser sur une grosse histoire, donnant envie aux joueurs de terminer à tout prix l’histoire, tout en changeant le plus possible de PNJ !

04 – Luigi’s Mansion 3

DÉVELOPPEUR : Nintendo

SORTIE PRÉVUE : 2019

SUPPORTS : Nintendo Switch

POURQUOI CE CHOIX ?

Avec sa conférence solide, Nintendo avait de quoi séduire de nombreux joueurs ! Entre le remake de Zelda Breath of the Wild, Pokémon, l’annonce d’Animal Crossing ainsi que toutes les nombreuses annonces du Nintendo Direct, il y’en avait pour tous les goûts ! De notre côté, c’est notre essai, manette en main, de Luigi’s Mansion 3 qui nous aura séduits ! Joli, fun, très vite addictif, il y’a de grandes chances pour que cette version italienne de Ghostbusters plaisent à de nombreux joueurs !

ENJEUX ?

De ce que l’on a pu voir, il n’y a pas vraiment de gros enjeux pour Luigi’s Mansion 3, puisqu’il semble vraiment parti sur de bons rails ! Accessible, mais assez technique pour convenir aux petits et aux grands, jouable à deux en coopération, jouable en ligne jusqu’à 8 toujours en coopération, plutôt jolie, le jeu risque d’être un incontournable de la Switch pour cette fin d’année !

03 – Borderlands 3

DÉVELOPPEUR : Gearbox

SORTIE PRÉVUE : 13 Septembre 2019

SUPPORTS : PS4, Xbox One, PC (Epic Games Store)

POURQUOI CE CHOIX ?

Qu’elle fut longue cette attente autour de Borderlands 3 ! Après de nombreux teasing, de nombreux faux-espoirs, Borderlands 3 fut enfin officialisé en avril dernier. Au départ, beaucoup d’inquiétude, avec des rumeurs d’un jeu uniquement multijoueurs, en mode battle-royale ! Mais non, il s’agira bien d’un vrai Borderlands, solo, en coop, avec un gameplay efficace et sa direction artistique bien à lui ! Et nous sommes totalement conquis par notre demi-heure de gameplay manette en main !

ENJEUX ?

Tout l’intérêt de Borderlands 3 sera, par la suite, son suivit de la part de Gearbox, 2K Games et de la maison mère Take Two Interactive. Cette dernière souhaite inclure des micros-transactions dans l’ensemble de leurs jeux, et il faudra ainsi surveiller ce qu’il en est du côté de Borderlands 3. Si les futurs contenus deviennent trop chers, ou trop nombreux à acheter, que le plaisir en ligne, en coop et en jeu soit gâché, cela pourrait vite ternir l’image de la licence Borderlands !

02 – The Outer Worlds

DÉVELOPPEUR : Obsidian

SORTIE PRÉVUE : 25 Octobre 2019

SUPPORTS : PS4, Xbox One, PC

POURQUOI CE CHOIX ?

Les créateurs originaux de Fallout s’associent du côté de chez Obsidian Entertainment pour leur nouvelle licence : The Outer Worlds. Un RPG dans l’espace qui vous proposera de prendre part à une aventure incroyable ! Avec une ambiance qui semble aussi dingue que Fallout, mais aussi et surtout des paysages et une diversité assez folle, nous avons vraiment été émerveillés devant la présentation behind closed doors de The Outer Worlds.

ENJEUX ?

L’un des gros soucis de Fallout New Vegas (le Fallout développé par Obsidian, en partenariat avec Bethesda Software) était les nombreux bugs qui venaient gâcher l’expérience du jeu. À seulement quatre mois de sa sortie, nous n’avons pas pu jouer nous même à The Outer Worlds, mais découvrir une démonstration aux côtés des développeurs. On espère que le gameplay sera prêt et que les bugs seront minimes !

01 – Cyberpunk 2077

DÉVELOPPEUR : CD Projekt Red

SORTIE PRÉVUE : 16 Avril 2020

SUPPORTS : PS4, Xbox One, PC

POURQUOI CE CHOIX ?

Est-ce réellement une surprise ? Cyberpunk 2077 et les développeurs de CD Projekt Red ont mis tout le monde d’accord. Graphiquement impressionnants, techniquement au-dessus, ambiance juste dingue, possibilités et interactions très nombreuses, nous n’avons qu’une hâte… Avancer le temps jusqu’en avril 2019 pour plonger nous même dans la ville de Night City en 2077… Et faire la connaissance de Johnny, le personnage de Keanu Reeves bien entendu !

ENJEUX ?

Aussi bon soit-il, The Witcher III, la dernière production de CD Projekt Red souffrait de quelques défauts techniques avec quelques ralentissements et de très légers bugs. Cyberpunk 2077 sera-t-il capable d’être aussi parfait et séduisant sur les consoles actuelles ? Il n’y aura sans doute aucun problème sur les PC hauts de gamme, mais les joueurs consoles auront-ils la chance d’avoir un jeu sublime et stable ? Ou bien, faudra-t-il attendre la nouvelle génération avec la PS5 et la Xbox Scarlett ? Ce sera sans doute l’un des gros enjeux de Cyberpunk 2077 qui sera, quoiqu’il arrive très bon, mais qu’il n’est pas à l’abri de décevoir si l’optimisation n’est pas impeccable !