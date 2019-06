[E3 2019] Nous avons enfin vu Dying Light 2, la suite qui s’annonce vraiment bien !

C’était l’une des grosses sensations de l’année 2015. Techland avait cette savoureuse idée de mélanger le genre survival-horror, le monde des zombies, des « infectés », en vue FPS (première personne) avec un gameplay bien nerveux, mettant en avant les possibilités de parkour (cette discipline à la « Assassin’s Creed » où l’on court et saute un peu de partout de manière assez classe). Action, histoire plutôt intéressante, du craft pour les armes, les zombies présents, mais relayés au second plan avec un cycle jour/nuit incroyable. C’était limite le sans-faute pour cette nouvelle licence. L’année dernière, au cours de la conférence Microsoft de l’E3 2018, Dying Light 2 fut annoncé via un petit teaser. Changement radical d’ambiance, et nous aurons attendu un an pour voir enfin le jeu tourner. Est-il sur le bon chemin ?

Dying Light 2 : Les mêmes bases, revues et améliorées !

C’est donc une démonstration avec les développeurs qui nous fut proposée la semaine dernière lors de l’E3 2019 de Los Angeles. Au programme, une séquence de gameplay jouée en direct d’environ 30 minutes dans lequel un de nos amis se fait attaquer par une bande rivale. Nous devons ensuite partir à la poursuite de la bande pour remonter jusqu’à son chef et faire un choix pour que ce genre d’événements n’arrivent plus.

Et justement, l’occasion pour nous d’aborder le premier gros changement, la première grosse nouveauté de ce Dying Light 2, l’arrivée des choix dans les cinématiques ! Tuer un ennemi ? Ou le laisser envie ? Faire une alliance, ou au contraire tenir ses distances ? Laissez un coéquipier pour partir dans une autre mission ? Ou rester avec lui pour éviter qu’il ne se fasse surprendre… Dying Light 2 proposera une multitude de choix (importants, et même cruciaux selon les développeurs de Techland qui pourront changer le cours du jeu et proposer plusieurs fins).

Il est donc vraiment intéressant de nous dire que Dying Light 2 pourra proposer une multitude d’embranchements en fonction de nos choix. Ensuite, c’est le système de parkour qui fut grandement amélioré ! Plus fluide, plus dynamique, avec encore plus de possibilités (la présence d’un paravent qui nous fait planer d’un bâtiment à l’autre, courir sur les murs sur une courte distance, sauter à cloche-pied sur de petits rebords…). Dying Light 2 propose également une map beaucoup plus « urbanisée » qui proposera des bâtiments et des pistes de parkour beaucoup plus variés et beaucoup plus hauts que dans le premier opus ! Ce qui promet de belles poursuites très spectaculaires !

Seul petit bémol, nous retiendrons le souci au niveau des combats. Comme le premier opus, ces derniers ne sont pas impressionnants et pas très réalistes avec des ennemis (humain) qui vont voler à l’autre bout de la pièce suite à un violent coup ! On aurait aimé quelque chose d’un peu moins « abusé » dans les phases de combats.

Globalement, cela s’annonce très bon pour Dying Light 2 qui arrivera sur PS4, Xbox One et PC dès le printemps 2020 sans plus de précisions.