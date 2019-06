[E3 2019] Nous avons testé le online de CTR Nitro Fueled avant sa sortie !

À la fin du mois de mai, Presse-citron vous faisait découvrir un premier aperçu de CTR Nitro Fueled, dans son mode solo, pour voir si Crash Team Racing était toujours aussi bon qu’il y’a 20 ans, et surtout si le chef-d’oeuvre original de Naughty Dog était respecté de la part des équipes de Beenox qui sont en charge du développement de ce remake qui sera édité par Activision. Si nos premières impressions (qui sont à retrouver ici) étaient déjà bonnes sur une version non définitive du jeu, nos nouvelles impressions sur la version définitive de CTR Nitro Fueled dans sa version online le sont encore plus !

CTR Nitro Fueled : Le Retour du Roi

Il ne reste plus que six petits jours avant de mettre la main sur CTR Nitro Fueled et repartir 20 ans dans le passé, cette fois en 4K, avec des graphismes sublimes, mais un gameplay toujours original avec un soundesign très fidèle au jeu que les fans comme moi ont pu découvrir en 1999 sur la première PlayStation ! Si notre premier aperçu avait déjà réussi à séduire mon coeur de joueur, ce nouvel essai n’aura servi qu’à faire augmenter mon impatience pour la sortie finale du titre.

Avant de nous lancer sur la piste face à sept autres adversaires, nous avons pu passer par la partie « personnalisation ». Car oui, CTR Nitro Fueled permettra aux joueurs de personnaliser entièrement son karting ! Que ce soit l’esthétique, avec le traditionnel Kart de 1999, mais aussi les Kart de Crash Nitro Kart et quelques autres bonus. La couleur, les accessoires (stickers par exemple) ou bien encore les roues ! Sachez que les personnages peuvent également être personnalisés ! Certains d’entre eux disposent de skins bien sympas.

Concernant maintenant le principal, à savoir les courses en ligne, nous avons pu tester deux courses, une sur une piste de Crash Nitro Kart et une sur une piste de Crash Team Racing. Il s’agit de courses à 8 joueurs et c’est extrêmement fun ! Dès le début on est dans le jeu, on essaie d’avoir la meilleure trajectoire, de faire attention aux adversaires pour ne pas leur rentrer dedans et ne pas se faire piéger par leurs armes et c’est tout de suite drôle.

Pour ce qui est de la stabilité, difficile d’en juger, forcément le jeu tournait dans l’E3 alors toutes les conditions étaient réunies, mais en tout cas, pour ce qui est de l’efficacité du jeu en ligne à 8 joueurs c’est une recette gagnante qui promet de nombreuses heures de jeux. De plus, Activision à annoncé l’arrivée prochaine de la « CTR TV » avec de nombreux événements chaque semaine, chaque mois, avec du contenu supplémentaire, gratuit et plus encore ! D’ailleurs, l’icône Spyro le Dragon arrivera en personnage jouable le 3 juillet prochain !