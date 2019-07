[E3 2019] On a testé Sniper Elite en VR ! Une expérience assez réaliste !

Depuis 2005, la série Sniper Elite fait les beaux jours des fans de jeux de tir spécialisés dans les armes à distances. En 14 ans, c’est pas moins de sept jeux qui sont arrivés, avec quatre opus principaux, dont le dernier, Sniper Elite 4 est disponible depuis le 14 février 2017 sur PS4, Xbox One et PC, en passant par plusieurs spin-off sur PC. Lors de cet E3 2019, Rebellion, les développeurs de la licence en ont profité pour annoncer l’arrivée de Sniper Elite VR, pour l’année prochaine sur PC et PS4. Nous avons été invités par les équipes à tester une courte démo de dix minutes sur PS VR avec le PlayStation Aim Controller (l’accessoire qui donne la sensation d’avoir une arme). Voici nos premiers retours bien encourageants !

Sniper Elite VR : Dans la peau d’un vrai tireur d’élite

Rendez-vous au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Dans un village Italien sur les côtes de la Sicile, la menace allemande est grande avec des sous-marins nazis aux portes de l’île italienne. Vous êtes un tireur d’élite des forces spéciales et vous allez devoir repousser les troupes ennemies au sol. Même si le contexte est très proche du scénario de Sniper Élite 4, n’ayez crainte, il s’agit bien d’une toute nouvelle campagne inédite.

Ni une ni deux, nous enfilons notre casque, nous nous armons de notre PlayStation Aim Controller, et nous partons sur le front défendre la Sicile. Dès les premières minutes, il est assez difficile de prendre la chose en main. En effet, les développeurs ont voulu être le plus réalistes possible ! Ainsi, il faut anticiper et viser un peu au-dessus de la cible pour laisser la balle redescendre. Et au début, c’est assez compliqué ! Une fois trop haut, une fois trop bas, une fois à côté… Il faut dire que le PlayStation Aim Controller est très précis, et si vous tremblez, si vous allez vraiment avoir des difficultés pour viser correctement !

Le jeu proposera une multitude d’astuces et de tips pour pouvoir faire des kills vraiment classe. Viser à travers les nombreux trous, et les petits recoins spécialement mis à dispositions dans cette version spéciale. Entre deux toits, entre deux murs, il y’a pas mal de choix ! Nous pouvons également réaliser plein de mouvements pour être encore plus en immersion ! Se baisser, se mettre à couvert, le jeu se veut être vraiment très réaliste !

La démo de dix minutes était relativement courte, et cette dernière est passée relativement vite ! On faisait face à un barrage routier où de nombreux ennemis arrivés à pied au sol et certain arrivés sur les toits. Techniquement, c’était vraiment pas mal, graphiquement… C’était quand même le petit souci ! Le jeu était très détaillé avec pas mal de choses à l’écran, mais on regrettera des textures parfois assez limites !

Sniper Elite VR : Le PlayStation Aim Controller indispensable ?

Si cette démo de Sniper Elite VR nous a bien convaincus (sachant qu’il reste de nombreux mois de développement), il faut bien préciser que l’accessoire du PlayStation Aim Controller reste un élément indispensable. Non obligatoire, étant donné que Rebellion a indiqué que le jeu serait compatible à la DualShock 4 ainsi qu’aux PS Move (et aux différents controller des casques Oculus et HTC). Cependant, côté PlayStation, on voit très mal la manette PS4 ainsi que les PS Move faire le job. Ainsi, il y’a de grandes chances pour que l’expérience puisse être uniquement satisfaisante avec cet accessoire Sony relativement cher (comptez environ 90€).