E3 2019 : un trio de PC Engine Mini chez Konami

Konami va lancer 3 PC Engine Mini

Le groupe Konami (Metal Gear Solid, PES, Castlevania…) a profité du salon E3 2019 pour officialiser, non pas une nouvelle licence… mais une nouvelle console ! En effet, le nippon a cédé à son tour à l’appel des consoles « Mini », et prépare donc le grand retour d’une certaine PC Engine.

Konami a ainsi officialisé la disponibilité prochaine d’une PC Engine CoreGrafx Mini en Europe, une réplique moderne (mais pas forcément miniature) de la console lancée au début des années 90 chez nous. Rappelons que la console fait partie de la famille 8 bits (comme une Nintendo NES ou une SEGA Master System donc), et fonctionnait à l’époque avec des HuCard, puis avec des CD-ROM via l’extension.

C’est ce modèle qui sera donc lancé en Europe dans sa version « Mini », qui sera doté d’une sortie HDMI et d’un port USB. Via les réglages, on pourra opter pour divers modes d’affichage, et on pourra même profiter d’un multitap (vendu séparément) pour jouer à 5 joueurs en simultané. Konami n’a pas encore dévoilé la liste complète des jeux inclus dans sa réplique, mais on sait déjà que cette dernière inclura R-Type, New Adventure Island, Ninja Spirit, Y’s Book 1 & 2, ainsi que Dungeon Explorer et Alien Crush.

Quand ? Combien ?

A l’heure actuelle, Konami n’a pas communiqué la date de sortie de sa petite console, ni même son prix de vente. On devrait découvrir de nouveaux titres dans les semaines à venir, en espérant que Konami ait la bonne idée d’intégrer des titres comme Castlevania Rondo of Blood, PC Kid ou encore Bomberman. Rappelons qu’en septembre prochain, SEGA lancera sa MegaDrive Mini, une réplique de la célèbre console 16 bits, qui intégrera un total de 42 (très bons) jeux.

A noter que, comme les NES Mini, Super Nintendo Mini ou encore MegaDrive Mini, la console de Konami sera disponible également au Japon et aux Etats-Unis, mais avec un look totalement différent. Au Japon, on retrouvera ainsi la toute petite console blanche PC Engine Mini, tandis que les américains auront droit à la TurboGrafx-16 Mini.