SEGA Mega Drive Mini : découvrez la liste des 42 jeux inclus… avec deux inédits !

Un total de 42 jeux pour la Mega Drive Mini de SEGA

Fermement attendue pour le 19 septembre prochain, la Mega Drive Mini de SEGA vient enfin de dévoiler une nouvelle (et dernière) dizaine de titres qui seront inclus dans la machine. Au total, SEGA a annoncé 12 nouveaux titres, ce qui porte donc le total à 42 jeux intégrés… soit deux fois plus que dans la Super Nintendo Classic Mini. A l’instar de Nintendo avec Starfox 2, SEGA a décidé de surprendre ses fans, avec deux titres jamais parus sur la console d’origine.

Acheter la SEGA Mega Drive Mini

En effet, les détenteurs de SEGA Mega Drive Mini pourront jouer à Tetris, mais aussi à un certain Darius. Evidemment, Sonic sera également de la fête (même si on regrette l’absence de Sonic 3…), tout comme Golden Axe, La Légende de Thor, Gunstar Heros, Earthworm Jim, Ecco, Mega Man : The Wily Wars, Kid Chameleon mais aussi des titres plus méconnus comme Alisia Dragoon ou même Monster World IV. Certes, il y a des absents (forcément…) et quelques jeux plus dispensables que les autres, mais la liste de jeux inclus dans cette Mega Drive Mini est assez irréprochable dans l’ensemble.

Les 42 jeux de la SEGA Mega Drive Mini

Sonic The Hedgehog

Sonic The Hedgehog 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: The New Generation

Space Harrier 2

Shining Force

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Altered Beast

Gunstar Heroes

Castle of Illusion

World of Illusion

Thunder Force III

Super Fantasy Zone

Shinobi III

Streets of Rage 2

Earthworm Jim

Probotector

Landstalker

Mega Man: The Wily Wars

Street Fighter II: Special Champion Edition

Ghouls ‘n Ghosts

Alex Kidd in the Enchanted Castle

La Légende de Thor

Golden Axe

Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Sonic The Hedgehog Spinball

Vectorman

Wonder Boy in Monster World

Tetris

Darius

Road Rash II

Strider

Virtua Fighter 2

Alisia Dragoon

Kid Chameleon

Monster World IV

Eternal Champions

Columns

Dynamite Headdy

Light Crusader

Rappelons pour la forme que la SEGA Mega Drive Mini est basée sur la version originale lancée en fin d’année 1990 en Europe, et qu’elle disposera bien sûr d’une entrée USB et d’une sortie HDMI. A noter que les joueurs nippons pourront également mettre la main sur un accessoire baptisé « Mega Drive Tower Mini« , qui permet de loger sa Mega Drive Mini sur une réplique de Mega-CD, avec, sur le dessus, une réplique de 32-X et une cartouche de Sonic. Les fans apprécieront.

Du côté de chez Presse-Citron, on vous proposera bien sûr un test complet de la SEGA Mega Drive Mini dès que cette dernière sera disponible. Rappelons que vous pouvez déjà profiter des meilleurs prix la concernant, en vous rendant directement à cette adresse.