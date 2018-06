E3 : The Elder Scrolls VI est en pré-production

Après le retour de Diablo, c’est désormais le nouvel opus de la saga The Elder Scrolls qui a été annoncé à l’E3 lors de la conférence du studio Bethesda. Toutefois, prendre la suite de Skyrim ressemble tout de même à un sacré défi.

The Elder Scrolls VI : une bonne nouvelle…

Bethesda a montré que comme éditeur, il état passé au niveau supérieur lors de l’E3, avec un niveau de présentation méconnu tout d’abord, mais aussi avec des jeux multijoueurs qui devraient toucher un public toujours plus large. De plus, le studio a frappé très fort en annonçant lors d’une même conférence Fallout 76, Starfield, Blade et The Elder Scrolls VI. Enfin, l’éditeur a aussi dérogé à ses habitudes en annonçant des jeux qui ne sont pas encore sur le point de sortir.

Malheureusement, c’est bel et bien le cas de The Elder Scrolls VI. Il n’y a pas encore de date de sortie connue, loin de là. On en serait même encore au stade de la « pré-production ». Et ce, alors que Skyrim est désormais sorti depuis 2011 ! Pour le moment, vous n’aurez le droit qu’à 20 secondes d’une vidéo de présentation pour faire quand même un peu de teasing. « Starfield est jouable. Elder Scrolls 6 pas vraiment pour le moment » résume Bethesda.

… à condition d’être patient !

Concrètement, le jeu en est encore à la phase où l’on discute du gameplay, de l’histoire, des éléments graphiques… Beaucoup de travail reste encore entre les mains des développeurs. En attendant voici une petite vidéo pour vous donner un aperçu de ce futur jeu.

« On prépare la génération à venir » a résumé Todd Howard, game designer en charge du projet. L’objectif semble au mieux être 2020 ou 2021. Autant dire que le jeu pourrait être destiné à la prochaine génération de consoles ou même au streaming si les prédictions d’Yves Guillemot, le PDG du studio Ubisoft se révèlent exactes. Dans tous les cas, vous pouvez retourner sur Skyrim, le jeu n’est pas encore bon pour la retraite.