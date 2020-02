EA évoque pour la première fois les Sims 5 avec des fonctionnalités en ligne sur PS5 et Xbox Series X

Aujourd’hui, les Sims fêtent leur 20 ans. C’était le 4 février 2000 quand le premier opus est arrivé sur PC et depuis, quatre opus se sont succédé avec un succès plus ou moins prononcé (les débuts du jeu Les Sims 4 étaient assez compliqués). La licence culmine à ce jour à plus de 180 millions d’exemplaires écoulés et cela ne risque pas de s’arrêter de si tôt. En effet, si le jeu n’a toujours pas été annoncé par Electronic Arts, la firme vient d’aborder pour la première fois de manière officielle « la nouvelle génération de Sims ». Et ce n’est pas n’importe quelle personne qui aborde le sujet, mais Andrew Wilson, le PDG d’Electronic Arts.

Les Sims 5 sur PC, PS5 et Xbox Series X

Si Les Sims a toujours été une licence PC, qui depuis le second opus en 2004 finit toujours par arriver sur consoles quelques années plus tard, il semblerait que Maxis (les développeurs du jeu) soient actuellement en train de travailler sur le fameux cinquième opus et qu’une sortie sur console next-gen soit au programme.

Interrogé par le site CCN, Andrew Wilson, le PDG d’Electronic Arts vient tout simplement d’annoncer que la prochaine génération des Sims était en cours de développement et que Maxis avait déjà des idées pour la PS5 et la Xbox Series X concernant les fonctionnalités en ligne.

Tandis que Maxis continue de réfléchir aux Sims pour une nouvelle génération, et à des choses comme le jeu cross-platform ou une option dans le cloud, vous pouvez vous dire que nous resterons fidèles à nos motivations que sont l’inspiration, la création, le fait de s’évader ou encore le développement personnel. Vous pouvez également être assurés que ces notions d’interaction sociale et de compétition que vous pouviez bel et bien voir dans Les Sims Online il y a très longtemps feront partie de l’expérience des Sims dans les années à venir.

L’idée de cross-plateforme peut donc être très intéressante, même s’il y a tout de même très peu de chances de voir un jeu des Sims avec un vrai mode en ligne où nous nous déplaçons librement avec d’autres joueurs. Quoi qu’il en soit, Les Sims fêtent leurs 20 ans aujourd’hui et c’est la première fois que le nouveau jeu est abordé de manière officielle par EA. Est-ce un signe d’une annonce prochaine ? Peut-être en juin lors de l’E3 ?