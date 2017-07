Les Sims 4 : la version Xbox One disponible le 17 novembre

Sans faire trop de bruit, Microsoft grille la politesse à EA, et annonce l’arrivée de Les Sims 4 sur Xbox One pour le 17 novembre.

Les Sims 4 en approche sur Xbox One !

Alors que la communauté Xbox a évidemment la tête tournée vers le « vrai gaming 4K » promis par la Xbox One X, qui sera disponible le 7 novembre prochain, voilà que Microsoft annonce la disponibilité sur sa console de salon d’un certain Les Sims 4. En effet, certains l’avaient sans doute oublié, mais ce quatrième opus de la saga Les Sims est disponible depuis 2014 uniquement sur PC et Mac. Il s’agira donc de la première incursion de ces bons vieux Sims sur nos consoles actuelles, après des passages plus ou moins mémorables sur PS2/GC/Xbox, sans oublier Les Urbz sur ces mêmes consoles et sur DS ou encore GBA.

La Xbox One permettra donc très bientôt de retrouver ce jeu qui promet selon l’éditeur de « profiter du pouvoir de créer et de contrôler des gens dans un monde virtuel dans lequel il n’y a aucune règle« . Ces bons vieux Sims pourront évidemment refléter le caractère du joueur à travers de nombreuses options de personnalisation, afin d’aboutir vers des apparences bien distinctes et des personnalités propres à chacun.

On pourra choisir leur style, s’occuper de leur coupe de cheveux, suivre leurs aspirations… Il sera également possible de bâtir la maison la plus Sims-friendly possible via le Build Mode, avec bien sûr la possibilité de choisir le design, la déco… En bref, « soyez puissant et libre, amusez-vous, et jouez avec la vie ! »

A noter que l’information concernant cette arrivée de Les Sims 4 sur Xbox One émane directement de Microsoft, et non pas de son éditeur Electronic Arts. A l’heure actuelle, ce dernier n’a pas encore confirmé la (bonne ?) nouvelle, mais Les Sims 4 devrait être disponible en version standard bien sûr, mais aussi via une Deluxe Party Edition qui inclura son lot de bonus, ainsi qu’un accès anticipé au titre. Via cette édition collector, il sera possible de profiter de Les Sims 4 sur Xbox One dès le 14 novembre, contre le 17 novembre pour le commun des mortels. Reste à savoir maintenant à quel prix sera proposée cette édition Xbox One.