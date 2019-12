EA travaille sur un nouveau jeu Star Wars « Unique » après le succès de Jedi Fallen Order

Après l’énorme succès de Star Wars Jedi Fallen Order (dont vous pouvez retrouver notre test juste ici), Electronic Arts à le vent en poupe et ne compte pas s’arrêter là. En effet, nous apprenons aujourd’hui que la firme travaille d’ores et déjà sur un nouveau jeu qui sera cette fois développé par Motive Studios (alors que Jedi Fallen Order était l’oeuvre de Respawn Entertainment). Ce prochain jeu s’annonce assez « unique » selon l’éditeur !

Un nouveau jeu Star Wars en développement

Jedi Fallen Order a séduit tous les fans de la galaxie lointaine très lointaine grâce à son histoire qui s’inscrit parfaitement entre Star Wars III : La Revanche des Siths, Rogue One : A Star Wars Story et Star Wars IV : Un Nouvel Espoir. En plus de cela, le jeu respectait l’univers de Star Wars, sans proposer trop de fan service, avec un gameplay nerveux et intéressant. L’une des grandes forces du jeu c’est également son côté solo, sans multijoueur, sans microstransactions et sans DLC.

Suite au succès du jeu, Electronic Arts songe déjà à la suite qui est d’ores et déjà en route. En effet, Motive Studios est à l’oeuvre sur un nouveau jeu dans l’univers Star Wars. Comme l’indique Patrick Klaus, le general manager du studio d’Electronic Arts à nos confrères de Games Industry, le studio travaille actuellement sur deux nouvelles licences dont un jeu « unique ».

L’un [des deux jeux en développement ndlr] est « une expérience Star Wars tout à fait unique » et l’autre une nouvelle licence, un projet d’une nouvelle équipe.

Bien entendu, aucune potentielle date de sortie pour ce projet. On peut espérer une première annonce en juin prochain lors de l’EA Play 2020 ?

Jedi Fallen Order brille, Battlefront II survit

Si Jedi Fallen Order est un gros succès critique et commercial, il en est pas de même pour Star Wars Battlefront II. Lancé en 2017, le jeu d’EA avait fait un gros bad-buzz à cause de son système économique justement avec des micros-transactions à la pelle, un mode solo pas terminé et plus encore. Malgré ça, EA continue de de soutenir son jeu en annonçant une nouvelle grosse mise à jour pour son jeu, avec du contenu en relation avec le dernier film L’Ascension de Skywalker dont :

Une nouvelle carte avec Ajan Kloss, une planète aux jungles aussi luxuriantes que dangereuses, disponible dans le mode Coop et Affrontement héroïque. Disponible le 20 décembre.

Expériences Coop sur Takodana, Jakku et la base Starkiller, avec scénarios d’attaque et de défense.

Deux personnages pour le Premier Ordre : Sith Trooper, ainsi que Jet Trooper.

Deux personnages pour la Résistance : L’Espion et Le Mitrailleur

Apparences inédites pour Finn, Kylo Ren et Rey.