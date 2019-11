Le test de Star Wars Jedi Fallen Order tu découvriras, le secret de la Force tu connaîtras

Alors que dans un petit mois, l’une des plus grandes sagas de l’histoire du cinéma s’achèvera, la hype autour de Star Wars commence déjà à nous envahir. Car oui, le 18 décembre prochain, Star Wars IX – L’Ascension de Skywalker viendra conclure l’histoire d’Anakin, Luke et de la famille Skywalker, 42 ans après le début de la saga en 1977 avec Star Wars : Un Nouvel Espoir.

Pour patienter, les fans peuvent découvrir la série The Mandalorian sur Disney+, mais aussi devenir un véritable Jedi avec le nouveau jeu Star Wars Jedi Fallen Order disponible depuis vendredi dernier sur PS4, Xbox One et PC. Un tout nouveau jeu, bien loin des fiascos Battlefront, qui propose une aventure uniquement solo, sans season pass, sans DLC, sans microtransactions, et sans loot boxes non plus, centré uniquement sur l’histoire de Cal Kestis, un jeune chevalier Jedi qui à survécu à l’ordre 66.

Serait-ce enfin le digne retour d’Electronic Arts qui va proposer le jeu tant attendu aux fans ? Un jeu à la hauteur de la saga culte de George Lucas qui n’a plus connu d’excellente adaptation depuis de longues années. Sur le papier, cela s’annonce très bon. Star Wars Jedi Fallen Order est la promesse d’une aventure épique au cœur de la galaxie, pour en découvrir un peu plus sur la montée en puissance de l’empire entre Star Wars III et Star Wars IV et en découvrir un peu plus sur l’ordre 66.

Après l’annulation de plusieurs jeux dont Star Wars 1313, ou bien encore le fameux Star Wars de Visceral Games avec à sa tête Amy Henning, la scénariste des trois premiers opus d’Uncharted, Star Wars Jedi Fallen Order s’annonce comme le dernier espoir. L’étincelle qui allumera l’incendie qui abattra la série d’échecs. Le défi est-il relevé ? Où Cal Kestis sombrera-t-il du côté obscur de la Force ?

Exécuter l’ordre 66

C’est donc en mai 2016, pour le fameux jour de la Force le 4 mai (May the 4th Be With You), que Star Wars Jedi Fallen Order est officiellement annoncé. Quelques semaines plus tard, en juin 2016, Electronic Arts confirme le projet lors de l’EA Play à Los Angeles. À ce moment-là, aucun titre, aucun logo, EA annonce simplement que plusieurs jeux Star Wars sont en projet, dont un jeu par Respawn Entertainment (TitanFall, Apex Legends).

Il faudra finalement attendre la Star Wars Celebration 2019 en avril dernier pour découvrir le titre du jeu, le personnage, le contexte du jeu et découvrir les premières images. Après une première approche satisfaisante lors de l’EA Play en juin, j’avais vraiment hâte, en tant que fan, de me plonger dans cette aventure qui va parfaitement s’imbriquer dans la chronologie de la saga Skywalker. Un peu comme le fait tout aussi bien Rogue One en film.

JEDI FALLEN ORDER DANS L’HISTOIRE DE STAR WARS Avant de poursuivre ce test, petit point sur la chronologie Star Wars pour situer les événements de Jedi Fallen Order. L’histoire du jeune Cal Kestis se déroule cinq ans après l’exécution de l’ordre 66 dans Star Wars III : La Revanche des Siths. Pour un récapitulatif rapide, Anakin Skywalker est considéré comme le Jedi le plus puissant de la galaxie qui doit ramener l’équilibre dans la Force entre le bien et le mal (le côté obscur). Pour cela, les Jedi sont aidés par une armée de clones pour repousser l’empire. Mais les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévu. Anakin se fait piéger et pervertir dans l’épisode III ou il rejoint le côté obscur pour protéger sa bien-aimée. Il devient alors Dark Vador et l’ordre 66 est mis en place par son nouveau maître : Dark Sidious. Cet ordre a pour but de retourner tous les Clones contre les Jedi afin de tous les anéantir. Une véritable purge ou pratiquement tous les maîtres Jedi ainsi que les apprentis seront traqués et tués. C’est donc dans ce contexte-là que se déroule Star Wars Jedi Fallen Order. Cal est l’un des rares Jedi qui à survécu à l’ordre 66, il se cache pour survivre jusqu’au moment où il n’aura plus d’autres choix que d’affronter l’empire pour faire renaître l’ordre Jedi. CHRONOLOGIE : Star Wars I : La Menace Fantôme

Star Wars II : L’Attaque des Clones

Star Wars III : La Revanche des Siths

Star Wars – Jedi Fallen Order

Star Wars – Rogue One

Star Wars IV : Un Nouvel Espoir

Star Wars V : L’Empire Contre Attaque

Star Wars VI : Le Retour du Jedi

Star Wars VII : Le Réveil de la Force

Star Wars VIII : Les Derniers Jedi

Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker

L’étincelle qui allumera la flamme

C’est une réplique phare de la dernière trilogie. L’étincelle qui allumera l’incendie qui abattra le Premier Ordre. Et bien, dans Star Wars Jedi Fallen Order, l’étincelle qui allumera l’incendie c’est Cal Kestis. Mais ce dernier ne va pas partir en guerre contre le Premier Ordre qui n’existe pas encore. L’incendie qu’il va déclencher, c’est la résurrection de l’ordre Jedi.

Le jeu nous plonge donc après les événements de Star Wars III, Cal est un simple ramasseur de ferraille, toute la galaxie semble être sous l’emprise de l’Empire. Bien entendu, l’histoire de Jedi Fallen Order commence au moment où Cal va se faire démasquer par l’Empire. Après plusieurs années dans l’ombre, Cal est un Jedi traqué par l’Empire et les deux inquisitrices formées par Dark Vador : La deuxième sœur et la neuvième sœur.

Les Inquisitrices « Deuxième sœur » et « Neuvième sœur » sont donc les deux principales antagonistes du jeu. Deux femmes Jedi qui vont donc traquer Cal aux quatre autres coins de la Galaxie. Si l’on aime bien le style de la deuxième sœur (à gauche), on est beaucoup moins fan de la neuvième sœur. Une créature avec un doublage français et des dialogues pas vraiment crédibles. Dommage pour cette erreur de casting.

Cal est un jeune Padawan qui n’a pas eu le temps d’achever sa formation. C’est un Jedi à en devenir et il n’a pas encore le niveau pour se confronter à des seigneurs Sith. Car oui, Cal n’a pas achevé sa formation de chevalier Jedi et il est encore un apprenti. Votre aventure débute au moment où Cal s’échappe de Bracca, la planète ou il se cachait de l’Empire à bord du Mantis, un vaisseau avec à son bord les deux prochains coéquipiers du Jedi. Greez Dritus, le pilote du Mantis et Cere Junda, une ancienne Jedi qui a pisté Cal pour pouvoir le retrouver et le sauver.

L’aventure débute réellement sur la planète Bogano, dans un sanctuaire construit par les Zeffo, une ancienne civilisation dans laquelle se trouve un holocron Jedi. Cal est conduit dans la salle du sanctuaire par BD-1, un petit droïde qui l’accompagnera tout au long de l’aventure. L’holocron en question contient la liste des emplacements des enfants sensibles à la Force à l’intérieur permettant de ressusciter l’ordre Jedi. Cependant, cet holocron est dissimulé dans le sanctuaire et Cal devra relever plusieurs épreuves pour le trouver.

En effet, le sort des enfants étant si important pour la survie de l’ordre Jedi, que l’holocron fut caché par l’ancien maître Jedi Eno Cordova. Ce dernier explique à Cal qu’il devra suivre son chemin et relever une série de défi pour prouver sa sagesse et son talent de Jedi. C’est à ce moment-là que votre quête pour sauver l’avenir des Jedi débute.

Star Wars Jedi Fallen Order vous fera voyager sur plusieurs planètes, dont Zeffo, Kashyyyk, Dathomir, ou bien encore Ilum. Avec la faune et la flore de l’univers Star Wars et même des visages connus comme Saw Gerrera l’un des leaders d’un groupe de résistants qui luttent contre l’Empire.

L’univers Star Wars parfaitement respecté

Dès les premières minutes dans l’univers de Jedi Fallen Order, les fans seront conquis. Lors de nos premiers pas, nous sommes plongés dans l’univers. Les bâtiments, les inscriptions, les créatures, les bruits des vaisseaux et autres effets sonores, les petites mélodies d’ambiances, les premières secondes sont agréables. Et cela sera le cas tout au long de l’histoire. Par moment, nous avons même le droit à des musiques bien connues de la saga Star Wars qui donneront la chair de poule à tous les fans.

La diversité des planètes, de la faune et de la flore sera encore une fois un gros plus. Certaines planètes ont déjà étaient vues dans l’univers étendu des films Star Wars, elles rappelleront de bons souvenirs à certains fans. Sur d’autres planètes, nous retrouverons des races et des créatures mythiques comme les Wookiees qui nous aideront pendant notre périple (mais mon Dieu qu’ils sont moches dans le jeu). C’est d’ailleurs un véritable plaisir d’explorer les planètes et de fouiller tous les recoins pour trouver les coffres qui débloquent des éléments de personnalisation ou encore des fragments de la force pour découvrir les secrets de la planète.

Du côté de l’Empire également nous avons de nombreuses références. Nous retrouvons tout un ensemble de Stormtroopers ! Du soldat basique au commandant Stormtrooper, aux Flametrooper Impériaux, ou encore les Sandtroopers. De nombreux vaisseaux, des robots avec les droïdes mécanos, les droïdes sondes, ou encore le K-2SO que l’on a pu voir dans Rogue One.

Du côté de vos meilleurs compagnons, vous aurez BD-1, un droïde qui vous suivra partout et qui sera un vrai atout ! Au fil de l’aventure, vous allez pouvoir l’améliorer et il sera d’une grande aide ! Piratage de terminaux, piratage de robots, déploiement d’une tyrolienne et bien plus encore !

L’autre très bon point est la gestion de l’art Jedi. Que ce soit la Force ou le maniement du sabre laser, là encore les fans seront sous le charme.

De padawan à maître Jedi

Puisque Cal n’a pas eu le temps d’achever son initiation, il est toujours Padawan. De plus, cela fait de nombreuses années qu’il ne s’est pas exercé. Ainsi, vous ne maîtrisez pas totalement la Force ainsi que votre sabre laser au début de l’aventure. Au fil du jeu, vous allez gagner des points d’expériences pour compléter votre arbre de compétences qui est divisé en trois catégories : la Force, le combat au sabre laser et votre santé.

Au fil du jeu, vous allez devenir de plus en plus puissant et maîtriser l’art Jedi. Et clairement, cela devient vraiment génial. Repousser les ennemis grâce à la force, ralentir le temps et lancer votre sabre laser pour tuer les ennemis, repousser les tirs de blaster grâce à votre sabre. Vraiment, c’est un régal. De plus, il sera possible tout au long de l’histoire de personnaliser votre sabre ! De la matière du sabre à sa couleur, en passant par les matériaux, le manche, etc… Vous allez pouvoir créer votre propre sabre. Et ça, c’est vraiment la classe.

Les combats deviendront ainsi de plus en plus intéressants avec de nombreux combos qui seront possibles de réaliser grâce à votre apprentissage. Des combos qui seront les bienvenus, car les combats vont vite devenir de plus en plus compliqués. Par moment, le jeu est très exigeant. Ce dernier peut rappeler par moment les jeux FromSoftware (Dark Souls, Sekiro). Quatre modes de difficultés sont proposés avec le mode histoire (très facile), le mode chevalier Jedi (facile), le mode maître (normal) et le mode difficile. Si le mode de jeu très facile ne pose vraiment aucun problème à personne, le mode facile sera déjà un bon challenge pour une première partie et pour les joueurs qui ne sont pas habitués aux jeux de ce style. Pour ce qui est du mode normal et difficile, attendez-vous à batailler.

D’autant plus que certains combats sont assez mal gérés. Beaucoup trop d’ennemis attaquent en même temps au point où si vous vous faites toucher par un seul, les autres peuvent vous enchaîner ne vous laissant même pas le temps de vous protéger ou d’esquiver. Entre les ennemis qui attaquent à distance, ceux qui vous foncent dans le tas et les créatures, certains combats deviennent de vraies tortures.

Des perturbations dans la Force

Si Star Wars Jedi Fallen Order se veut être un jeu vraiment beau (quelques bugs, ralentissements et alliasing sur PS4 et Xbox One, mais très propre sur PC, PS4 Pro et Xbox One X) qu’il se veut être très fidèle à l’univers Star Wars et vraiment très plaisant dans sa gestion de la Force et de l’art Jedi, il n’est pas dispensé de défauts, loin de là.

Jedi Fallen Order est un jeu à mi-chemin entre Uncharted et Tomb Raider pour le côté exploration, énigme et Sekiro Shadow Twice pour le système de combat et de difficulté (à la différence que sur Star Wars on peut choisir la difficulté). Permettre aux joueurs de parcourir l’univers de Star Wars dans des mondes semi-ouverts est une bonne chose, cependant, après avoir goûté au souci du détail de Naughty Dog avec les Uncharted, beaucoup de choses passent mal dans ce Star Wars.

Le sabre laser qui passe à travers la plupart des murs et des objets, tout comme notre personnage qui peut lui aussi passer à travers certains éléments du décor. Le jeu propose des points de « méditation » pour régénérer notre vie, notre jauge de Force et améliorer notre personnage. Ces points servent également de checkpoints pour réapparaître en cas de mort. Ils sont cependant très mal disposés et de plus en plus rares au fil de l’aventure. Ainsi, il n’est pas rare de devoir se refaire bien cinq minutes de parcours. Mais habituez-vous, car vous n’avez pas fini de faire des allés et retours sur les différentes planètes de Star Wars Jedi Fallen Order. Car, dès qu’une mission est accomplie, pour passer à la suivante vous n’avez pas d’autres choix que de refaire tout le parcours en sens inverse pour retourner à votre vaisseau. Sans oublier que les ennemis respawn à chaque fois que vous passez sur une zone de méditation ! Ce qui au final, ne sert à rien puisque si vous souhaitez régénérer votre vie à la fin d’un combat, tous les ennemis réapparaîtront après votre pause.

Concernant les ennemis justement, ces derniers vont disparaître quelques secondes après leur mort. Et parfois même sous vos yeux. Ce qui n’est pas franchement terrible visuellement. Et pour poursuivre sur les soucis visuels, de nombreuses textures mettent du temps à charger, surtout quand vous parcourez une zone en sprintant. D’ailleurs, il n’est pas rare d’avoir carrément des freezes de 2 à 3 secondes si vous allez trop vite d’une zone à l’autre. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir de longs, longs, très longs temps de chargements pour lancer le jeu et entre chaque mort.

Enfin, je noterai que les personnages ne sont pas tous charismatiques, à commencer par le héros Cal Kestis. Personnellement, j’ai eu beaucoup de mal sur son charisme. Ce n’est clairement pas le héros qui va nous faire frissonner par moment. Idem pour Cere, l’ancienne Jedi qui là encore ne va pas nous époustoufler par sa prestance. Comme dit un peu plus haut, même au niveau des antagonistes on ne retrouve pas la classe d’un Dark Vador. Si la deuxième sœur sauve les meubles, la neuvième sœur n’est vraiment pas incroyable. C’est dommage, car cela aurait vraiment été un gros plus.

Le jeu propose également un système de personnalisation de votre personnage, mais là encore, on aurait aimé mieux. On peut choisir environ sept couleurs pour la tenue de Cal, et lui rajouter une vingtaine de ponchos différents. Hormis les couleurs, l’apparence du héros ne change pas. Dommage, il aurait été beaucoup plus classe avec une cape de Jedi. Il est possible de personnaliser BD-1 et le vaisseau, mais là encore, il y aura juste des variantes des couleurs.

Mon avis sur Star Wars Jedi Fallen Order

En tant que grand fan de Star Wars, j’attendais énormément ce nouveau jeu après les énormes déceptions Battlefront. Et en tant que fan, je ne peux qu’être satisfait, même si de nombreuses choses me tracassent. Le jeu est une véritable réussite dans son contenu. Une durée de vie correcte, un gameplay sympathique qui nous permet de nous amuser avec notre sabre laser et la maîtrise de la Force, un univers extrêmement bien respecté que ce soit dans sa direction artistique ou le sound-design. Le jeu est beau, varié, avec une histoire correcte qui s’inscrit parfaitement dans la saga Skywalker entre l’épisode III, le spin-of Rogue One et l’épisode IV. Le jeu propose quelques références à la saga d’ailleurs, sans trop en faire (je trouve même qu’un peu plus de fan service avec des personnages ou références n’auraient pas été de trop). Certaines séquences sont pas mal avec une mention spéciale pour une scène vers la fin du jeu avec la musique qui rappelle une séquence de Star Wars III et qui m’a donné de sacrés frissons. Star Wars Jedi Fallen Order est donc un bon jeu, sans être un jeu excellent à cause de ses défauts, qui ne sont pas insupportables, qui sont plutôt minimes, mais trop nombreux. Une expérience qui séduira les fans de la première heure et qui promet de bons moments aux fans d’aventures et de sciences-fictions même s’ils ne connaissent pas l’univers de Star Wars.

