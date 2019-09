Echo Buds, Echo Frames, Echo Loop, Amazon Alexa se propage un peu plus

L’événement Amazon qui s’est déroulé hier marque un tournant dans les activités du géant américain. En effet si l’on connaissait Amazon pour son immense plateforme e-commerce, ou encore pour son assistant vocal Alexa qui est intégré un peu partout et notamment dans ses enceintes connectées Amazon Echo, la firme de Seattle se lance désormais dans les wearables. Voici les trois produits qui permettent d’utiliser Alexa en mouvement : Echo Frames, Echo Loop, et Echo Buds.

Ces trois dispositifs n’ont rien de très innovant, cependant ils démontrent parfaitement la capacité d’Amazon à pénétrer n’importe quel marché en affichant des prix bien plus bas que les concurrents.

Echo Buds

Si les Echo Buds ne sont pas les premiers écouteurs à intégrer Alexa, Amazon a quand même produit un dispositif très qualitatif et plutôt accessible. En effet la qualité sonore des Echo Buds est très bonne, et en ce qui concerne leur design, il permet une adaptation très simple à votre oreille. Contrairement au AirPods, les Echo Buds s’inspirent plus des Galaxy Buds. De plus ces écouteurs sans fil proposent la réduction de bruits environnants. Cette technologie est celle de Bose, et le rendu est surprenant pour de simples écouteurs.

Les Echo Buds sont également équipés de capteurs d’empreintes digitales, sans oublier une option mains libres gérée par Alexa. S’il fallait trouver un point, et pas des moindres, c’est l’autonomie. En effet, les Echo Buds ne proposent que 5h d’utilisation active (afin la réduction de bruits activée).

Quant à la boîte, elle est certes moins discrète que celle des AirPods, mais le prix va avec. En effet, il faudra compter 130 dollars pour s’offrir une paire d’Echo Buds, contre 179 à 229 dollars pour des AirPods.

Echo Frames

C’est là que les choses gâtent. En effet, si on apprenait la semaine dernière que Facebook en partenariat avec RayBan s’apprêtait à lancer ses lunettes connectées, Amazon a voulu devancer tout le monde en lançant ses Echo Frames. Cependant, ce produit semble un peu trop précipité. Il s’agit de lunettes oui, connectées c’est une autre histoire. Les Echo Frames permettent simplement d’avoir accès à Alexa, pas de réalité augmentée et autres technologies habituellement apparentées aux lunettes connectées.

Elles n’ont ni écran ni caméra, et se concentrent uniquement sur l’audio. Les Echo Frames possèdent plusieurs micros finement intégrés qui permettent de capter votre voix sans hurler, de plus, des haut-parleurs intelligemment situés permettent de vous répondre discrètement. Cependant, on s’attendait à des technologies plus innovantes, comme certains constructeurs le proposent la conduction osseuse aurait pu être une meilleure solution.

Ces lunettes permettent de recevoir des notifications, écouter des podcasts, ou encore des livres audio. L’avantage d’avoir de telles lunettes est leur discrétion, par rapport à des écouteurs ou un casque.

Amazon est parvenu à fabriquer des lunettes intelligentes qui ne sont pas énormes et encombrantes. Heureusement, puisqu’elles sont dénuées de toute technologie telles que la réalité augmentée et tout autre technique d’affichage. Au premier coup d’oeil impossible de voir qu’elles sont intelligentes (le sont-elles vraiment ?), les Echo Frames apparaissent comme des lunettes classiques.

Pour s’offrir une paire d’Amazon Echo Frames, il faudra compter 179 dollars, un prix relativement accessible, sans oublier que ces lunettes n’ont pas un grand intérêt.

Echo Loop

Après des Echo Frames décevantes, place au Echo Loop. Ce petit anneau qui se porte comme une bague est la dernière invention de la firme de Seattle. Même si cet anneau reste volumineux, c’est impressionnant ce qu’Amazon a réussi à y intégrer. Il embarque deux micros, un haut-parleur, une batterie, ainsi que ces broches de charge.

Pour se servir de son Echo Loop il suffit de cliquer sur le bouton central et d’énoncer sa requête, la Echo Loop vous répond instantanément. Le haut-parleur est assez puissant pour être facilement compréhensible, et le micro capte votre voix sans être collé à la bague.

Echo Loop permet surtout de recevoir des notifications, envoyer des messages, ou encore définir des rappels. Tout comme les Echo Frames, les Echo Loop obligent leurs utilisateurs à s’adapter à de nouvelles habitudes, que ce soit porter une bague ou une paire de lunettes.

Amazon a également profité de l’événement pour présenter ses nouvelles enceintes connectées Amazon Echo, et le moins qu’on puisse dire c’est que la firme de Seattle confirme sa place de leader sur ce marché.

