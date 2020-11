Electric Days : l’énergie du futur se décline en version digitale le 1er décembre

Montrer le meilleur de l’innovation dans le secteur de l’énergie, telle est l’ambition de cette nouvelle édition des Electric Days qui se tiendra la semaine prochaine, le mardi 1er décembre. A cette occasion, le groupe EDF souhaite faire découvrir au grand public un aperçu des solutions énergétiques pour un futur plus durable.

Alors que la crise sanitaire n’est toujours pas terminée, EDF a choisi cette année de miser sur une expérience 100 % digitale, en direct sur le site electridays.fr.

Traditionnellement, les Electric Days se destinent prioritairement aux experts des sujets énergétiques. Pourtant, le passage au format numérique devrait permettre à un public beaucoup plus large de s’intéresser à ces problématiques.

Découvrir les Electric Days

Une journée d’exposition et de directs

La journée permettra de découvrir cinquante innovations du groupe EDF et de ses partenaires. Pour décrire au mieux ces nouveautés, des démo expérientielles sont prévues. 3D en temps réel, simulation de pilotage, réalité augmentée, la technologie sera au rendez-vous pour mieux comprendre l’impact de ces inventions sur notre futur.

Tout au long de ce 1er décembre, les Electric Days seront l’occasion pour le public de suivre de nombreux directs consacrés à la lutte contre le changement climatique. Des experts reconnus de ces sujets prendront la parole pour laisser entrevoir des pistes qui permettront de construire un avenir neutre en CO2. Pour ceux qui rateraient les Live, les vidéos seront ensuite instantanément disponibles en replay sur la plateforme.

Engagé dans la lutte contre le changement climatique, le groupe EDF entend faire de ses Electric Days un modèle. L’objectif est d’être le plus neutre possible en carbone, et le format digital devrait permettre d’y parvenir.

Enfin, l’accessibilité et l’inclusion sociale sont de mise. La plateforme de l’événement va être accessible en français et en anglais, des balises de lectures seront également présentes.

Un tremplin pour la recherche de stage

Ce rendez-vous axé sur la connaissance va aussi permettre au public de s’impliquer dans une réflexion plus globale. Ainsi, de nombreux experts présenteront leur innovation, permettant de mieux appréhender leurs compétences et de comprendre les solutions de demain.

Dans cette logique, les Electric Days hébergeront aussi un e-forum de recrutement en ligne. Il se destine avant tout aux étudiants qui recherchent un stage de fin d’études. Plus de 3 000 offres leur seront proposées par le groupe EDF. À cette occasion, ils auront aussi l’opportunité de rencontrer des recruteurs de l’entreprise à travers des e-job dating.

Révélations des lauréats des Prix start-up EDF Pulse

Entre le 8 octobre et le 8 novembre dernier, le grand public a pu voter pour l’un des lauréats de la 7ème édition des Prix start-up EDF Pulse. Trois autres distinctions seront décernées par un jury d’experts pour des jeunes pousses innovantes dans des domaines tels que les « territoires neutres en CO2 », les « infrastructures résilientes » ou les « modes de vie durables ». Un Prix spécial Sport et Innovation en collaboration avec Paris 2024 sera également remis à l’un des 5 finalistes de la catégorie.

A partir de 18h, sur la plateforme electricdays.fr, vous pourrez assister à la révélation des lauréats. L’enjeu est de taille pour ces entreprises puisqu’en cas de victoire, elles se verront attribuer jusqu’à 80 000 € de dotation et elles bénéficieront d’une campagne de communication de grande ampleur. Vous pouvez retrouver l’ensemble des finalistes pour chaque catégorie sur cette page dédiée.