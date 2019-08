Electronic Arts travaille dur sur le développement de jeux PS5 et Xbox Scarlett

La nouvelle génération est en marche. Six ans après le lancement de la PS4 et de la Xbox One (en novembre 2013 pour les deux machines), la relève est déjà en approche et sera entre nos mains à la fin de l’année 2020 si tout va bien. Ainsi, sans grandes surprises, les éditeurs et développeurs commencent déjà à préparer les jeux qui accompagneront les nouvelles consoles ! C’est le cas d’Electronic Arts qui a confirmé cette information lors de leur dernière conférence téléphonique avec les investisseurs pour faire le bilan du premier trimestre de l’année fiscale 2019/2020.

Electronic Arts : Des jeux PS5 et Scarlett en développement

C’est donc Blake Jorgensen, le responsable financier d’Electronic Arts, qui s’est chargé d’annoncer aux investisseurs qu’en plus des excellents résultats du premier trimestre (plus de 2 milliards de dollars de bénéfices nets), EA travaillait également sur le développement de jeux sur PS5 et Xbox Scarlett.

Nous travaillons d’arrache-pied pour créer des jeux pour l’année prochaine sur la neuvième génération de consoles, c’est évident, je pense que tout le monde dans l’industrie le fait […] Nous sommes prêts pour la nouvelle génération, nous sommes très enthousiastes et nous travaillons dessus depuis un moment.

Blake Jorgensen

Dans ces propos relayés par nos confrères de chez jeuxvideo.com, Blake Jorgensen confirme ce qui lui semble être une évidence. Cependant, le responsable financier d’EA ne précise pas s’il s’agit de vrais jeux ou des portages. Il faut dire qu’à ce jour il est assez délicat de nous positionner sur la question. Sony et Microsoft ont tous les deux confirmés que leur prochaine console serait rétrocompatible. Ainsi, nous ne devrions pas avoir de jeux qui sortent sur PS4/Xbox One et qui sont ensuite portés sur les nouvelles machines. EA travaillerait-il sur de nouveaux jeux exclusivement pour la nouvelle génération ? Quoi qu’il en soit, Dying Light 2 ainsi qu’Halo Infinite sont quant à eux d’ores et déjà confirmés pour sortir sur la génération actuelle ainsi que la prochaine.