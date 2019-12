Elon Musk affirme que « pedo guy » ne signifie pas ce que l’on croit

En juillet 2018, Elon Musk le fondateur entre autres de Tesla et SpaceX, avait insulté sur Twitter Vernon Unsworth, le plongeur qui a secouru le groupe d’enfants pris au piège dans une grotte en Thaïlande. Suite à cela, ce dernier a intenté une action en justice pour diffamation.

Pendant les premières heures du procès, Elon Musk a tenu à se défendre en assurant que l’insulte « pedo guy » n’a pas la même signification que « pédophile ». Pour lui, cette expression signifie un « vieil homme un peu glauque vivant en Thaïlande ». En plus de cette explication, Musk a parlé de son enfance en Afrique du Sud où selon lui, « pédophile » est une insulte régulière, qui n’aurait pas exactement le même sens que le terme initial. Il continue en affirmant que cette expression (pedo guy) est un terme courant sur le web pour les pays anglophones.

Pour rappel, alors que ce triste événement faisait la Une des journaux, Musk avait annoncé sur Twitter qu’il irait secourir ces 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur prisonniers de cette grotte grâce à un petit robot. Entre temps, Vernon Unsworth et son équipe ont été plus rapides si bien que l’équipe de foot a été sauvée sans attendre le soutien d’Elon Musk. Suite à cela, Vernon Unsworth a déclaré que le sauvetage d’Elon Musk n’était qu’un coup de pub. La suite, on la connaît, le CEO de Tesla a répondu en insultant ce dernier. Toujours sur Twitter, Musk avait regretté ses propos en s’excusant publiquement.

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone.

— Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2018