Elon Musk répond au « pédophile » qui lui a conseillé de « se mettre son mini sous-marin là où ça fait mal « 

Elon Musk dérape sur Twitter et répond aux critiques par des insultes…

Le sauvetage de l’équipe de football thaïlandaise a été un succès. Les 12 garçons de l’équipe, ainsi que leur coach, ont pu regagner la surface et finir sain et sauf. Un succès rendu possible grâce au travail des équipes de sauvetage, aux moyens techniques déployés mais aussi, malheureusement, aux sacrifices de plusieurs plongeurs . Malgré une conclusion heureuse, tout le monde ne semble pas prêt de faire la fête. En effet, Elon Musk – le PDG de Tesla et The Boring Company – s’était investit personnellement dans la gestion de cette crise. Il n’a pour le coup pas hésité à utiliser les ressources de ses sociétés pour tenter de venir en aide aux enfants prisonniers des caves thaïlandaises. Un interventionnisme qui n’a pas été vu d’un très bon oeil.

Vernon Unsworth est un expatrié britannique – plongeur de profession -, qui a passé une grande partie de son temps à explorer les grottes sous-marine thaïlandaises et à en étudier la structure. Le bonhomme s’est, au fil des années, construit une solide expertise en la matière. Véritable clé de voûte de l’opération de sauvetage, Unsworth a rapidement été mis au courant de l’arrivée de Musk et de son équipe. Chose à laquelle il s’est farouchement opposée.

Arrivé triomphalement en Thaïlande, Elon Musk a annoncé que son équipe travaillerait sur un sous-marin miniature capable de se frayer un chemin à travers les grottes thaïlandaises. Or d’après Unsworth, le sous-marin de Musk « n’avait aucune chance de réussir » qualifiant même les déclarations et la présence de Musk de « pirouette médiatique ». Lors d’une interview pour CNN, Unsworth a également déclaré que la présence du milliardaire n’était pas souhaitée par les autorités thaïlandaises. Le plongeur britannique conclut en proposant à Elon Musk d’aller « se faire mettre son sous-marin bien profond ». Un sens de la formule qui n’a pas plu au milliardaire américain.

Après s’être longuement épanché en réfutations, provocations et moqueries via son compte Twitter , Musk s’est finalement laissé emporter par ces échanges et en est venu aux insultes :

You know what, don’t bother showing the video. We will make one of the mini-sub/pod going all the way to Cave 5 no problemo. Sorry pedo guy, you really did ask for it.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2018